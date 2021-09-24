İranlı çift Taksim'de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu - Son Dakika

İranlı çift Taksim'de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Dünya evine giren İranlı çift gelin damat çekimlerini İstiklal Caddesi'nde çektirdi

İSTANBUL - İran vatandaşı olan genç çift, İstanbul'da dünya evine girdi. Düğün fotoğraflarını Taksim'de çektiren çift yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

İran vatandaşı genç çift dünya evine girmek için İstanbul'u tercih etti. Düğün fotoğraflarını ise Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'nde çektiren çift caddede dolaşan turistlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Kimileri genç çifti izlerken, kimi de o anları cep telefonuyla kaydetti. Oradan geçmekte olan bir grup ise genç çifti alkışlayarak mutluluklarına ortak oldu.