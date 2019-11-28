Son Dakika Haberleri: İranlı cinayetinde uluslararası bağlantı araştırılıyor
Son Dakika Güncel İranlı cinayetinde uluslararası bağlantı araştırılıyor - Son Dakika

İranlı cinayetinde uluslararası bağlantı araştırılıyor

7 saat önce

ŞİŞLİ'de İran uyruklu Mesut Mevlevi'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 5 kişinin sorgusu başladı.

İranlı cinayetinde uluslararası bağlantı araştırılıyor, System.String[]
ŞİŞLİ'de İran uyruklu Mesut Mevlevi'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 5 kişinin sorgusu başladı. Operasyon sonucu olayda kullanılan tabancanın da ele geçirildiği belirtilirken, cinayetin uluslararası bağlantıları araştırılıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu olayı gerçekleştiren İran uyruklu Abdulvahap K. ile ona yardım ve yataklık ettikleri öğrenilen 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltındaki şüphelilerin sorgusuna başlandı. Operasyon sırasında Abdulvahap K. adlı tetikçinin kullandığı tabancanın da ele geçirildiği ve incelenmek üzere kriminal polis laboratuarına gönderildiği belirtildi.

Yetkililer olayın uluslararası bağlantılarının çözülmesi için soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirterek gözaltı sayısının artabileceğini belirttiler.


İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MasterChef jürisi Gary Rhodes, 59 yaşında hayatını kaybetti
Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler Arnavutluk'ta depremde ölü sayısı 47 oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 21:59:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İranlı cinayetinde uluslararası bağlantı araştırılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]