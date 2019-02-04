Son Dakika Haberleri: İranlı Çocuk Merdiven Boşluğunda Ölü Bulundu

İranlı Çocuk Merdiven Boşluğunda Ölü Bulundu

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde İran uyruklu Gussy Ali Marid (15) apartmanın merdiven boşluğunda boyundan iple asılı halde ölü bulundu.

İranlı Çocuk Merdiven Boşluğunda Ölü Bulundu, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde İran uyruklu Gussy Ali Marid (15) apartmanın merdiven boşluğunda boyundan iple asılı halde ölü bulundu.

Olay akşam saatlerinde Güllerpınarı Mahallesi Yenilmez Caddesi üzerindeki Çimen Apartmanı'nında meydana geldi. Apartman sakinleri, bodrum kattaki merdiven boşluğunda iple boynundan asılı halde bir çocuk olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun ilçede ailesiyle birlikte oturan İran uyruklu Gussy Ali Marid olduğu tespit edildi. İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan Gussy Ali Marid'in cansız bedeni Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Marid'in cesedinin buradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:49 Kaynak: DHA

İran, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşi ve Çocukları Tarafından Öldürülen İş Adamı Cinayetinde Kan Donduran İfade Kayınvalidesini, Baldızını ve Eşinin Amcasını Öldüren Cani Adam, Karakolun Önüne Gelip İntihar Girişiminde Bulundu

Ünlü Model Kiracısı Tarafından Tecavüz Edilerek Öldürüldü Sokak Köpekleri, Talihsiz Kadını Parçalayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 23:08:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İranlı Çocuk Merdiven Boşluğunda Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]