İranlı çocuk, yüksek ateş şikayetiyle tedaviye alındı - Son Dakika
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İranlı çocuk, yüksek ateş şikayetiyle tedaviye alındı

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da İranlı 3 yaşındaki çocuk yüksek ateş şikayetiyle hastanede tedaviye alındı.

İranlı çocuk, yüksek ateş şikayetiyle tedaviye alındı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da İranlı 3 yaşındaki çocuk yüksek ateş şikayetiyle hastanede tedaviye alındı. Valilik, olayın koronavirüsle alakası olmadığını mevsimsel grip olduğunu açıkladı.

Türkiye'ye 20 gün önce giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğu bu sabah yüksek ateş şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Afyonkarahisar Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "20 gün önce Türkiye'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş olması sebebiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirilmiş; hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılmıştır. İlimizde yeni koronavirüs (covıd-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır" denildi.


Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:35 Kaynak: DHA
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