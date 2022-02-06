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İranlı dağcılar Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metrede ölümden döndü - Son Dakika

İranlı dağcılar Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metrede ölümden döndü

06.02.2022 20:14
İranlı dağcılar Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metrede ölümden döndü

İRAN'dan gelen ve Ağrı Dağı'na tırmanan 6'sı kadın 24 dağcı ölümden döndü.

İRAN'dan gelen ve Ağrı Dağı'na tırmanan 6'sı kadın 24 dağcı ölümden döndü. Türkiye Dağcılık Federasyonu Batman Temsilcisi Emrullah Girgin ve 2 dağcı; tipi nedeniyle mahsur kalan İranlı dağcıları, bulundukları 4 bin 200 metreden indirmeyi başardı.

İran'ın Tebriz kentinden gelen 6'sı kadın 24 dağcı, 3 Şubat günü, 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmanmaya başladı. İranlı Ali Mirza'nın rehberliğinde 3 bin 100 metredeki ana kampa ulaşan dağcılar, bir gün dinlendikten sonra tırmanışa devam etti. 4 bin 200 metreye kadar ulaşan dağcılar, burada yoğun tipiye yakalandı. Dağda olumsuz hava şartları nedeniyle zirveye çıkamayan ve zor anlar yaşayan dağcılar, bölgede tırmanış yaptıktan sonra inişe geçen Türkiye Dağcılık Federasyonu Batman Temsilcisi Emrullah Girgin ile Ahmet Kara ve Burak Polat tarafından kurtarıldı. 3 Türk dağcı tırmandıkları yaklaşık 5 bin metre yükseklikten inişe geçtiklerinde tesadüfen İranlı dağcı gruba rastladı. Yoğun tipi nedeniyle ilerleyemeyen ve geri de dönemeyince zor durumda olan 24 dağcıyı başarılı şekilde indirmeyi başardı. Doğubayazıt'a dönen İranlı dağcılar, karayoluyla Van'a gitti.


İranlı dağcılar Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metrede ölümden döndü
İranlı dağcılar Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metrede ölümden döndü
İranlı dağcılar Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metrede ölümden döndü
İranlı dağcılar Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metrede ölümden döndü
İranlı dağcılar Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metrede ölümden döndü
İranlı dağcılar Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metrede ölümden döndü
İranlı dağcılar Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metrede ölümden döndü
İranlı dağcılar Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metrede ölümden döndü
İranlı dağcılar Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metrede ölümden döndü
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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Ağrı Dağı, Batman, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İranlı dağcılar Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metrede ölümden döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İranlı dağcılar Ağrı Dağı'nda 4 bin 200 metrede ölümden döndü - Son Dakika
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