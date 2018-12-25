Son Dakika Haberleri: İranlı Din Adamına Uzun Süre Sonra Seyahat İzni

İranlı Din Adamına Uzun Süre Sonra Seyahat İzni

1 saat önce

Kendisine uygulanan seyahat yasağı nedeniyle ülke dışına çıkışı engellenen Sünni din adamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'nin uzun süre sonra ilk kez ülke dışına seyahatine izin verildi.

İranlı Din Adamına Uzun Süre Sonra Seyahat İzni, System.String[]
Kendisine uygulanan seyahat yasağı nedeniyle ülke dışına çıkışı engellenen Sünni din adamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'nin uzun süre sonra ilk kez ülke dışına seyahatine izin verildi.

İran'daki Sünni toplumunun resmi internet sitesi "sunnionline"a göre, İsmailzehi, önceki gün Umman'ı ziyaret etti.

Uzun süre sonra ilk kez ülke dışına seyahat etmesine izin verilen İsmailzehi'nin Umman'da bu ülkedeki din adamlarıyla ve çeşitli gruplarla bir araya geleceği belirtildi.

İranlı din adamına Umman ziyaretinde müftü Muhammed Kasım Kasımi ve Zahidan Daru'l Ulum Toplumu İdari Müdürü Muhammed İsmail Mollazehi ile birlikte bazı Sünni din adamlarının da eşlik ettiği belirtildi.

Ülkenin önde gelen Sünni din adamlarından Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'nin mayısta Katar'a yapacağı ziyaretine güvenlik yetkilileri izin vermemişti. İsmailzehi ve bazı Sünni liderlerin Tahran dışında ülkenin diğer eyaletlerine yapmak istediği ziyaretlerin de yetkililer tarafından engellendiği belirtiliyordu.

İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kenti Cuma İmamı Sünni din adamı İsmailzehi, ülkedeki bazı Sünni din adamlarına uygulanan seyahat yasağına tepki göstermişti.

İsmailzehi, 5 Mayıs'taki bir konuşmasında "Ülke içinde özgürce seyahat etmek vatandaşlık hakkıdır. Kimsenin başka bir eyalete seyahat etmek isteyen bir vatandaşı engelleme hakkı yok. Anayasa, hiçbir kuruma bu hakkı vermemiştir." ifadelerini kullanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 3 Haziran'da başkent Tahran'da ülkenin önde gelen Sünni din adamları ve temsilcilerine hitabında, "Gençler, kadınlar ve azınlıklar haklarını alamadıkları için devletten şikayetlerinde haklılar." demişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:52 Kaynak: AA

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