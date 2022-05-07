İranlı doğa tutkunları Ağrı Dağı'nın çevresini bisikletle geziyor - Son Dakika
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İranlı doğa tutkunları Ağrı Dağı'nın çevresini bisikletle geziyor

07.05.2022 11:53

İranlı 17'si kadın 43 doğa tutkunu, araç yerine bisikletle seyahat farkındalığı oluşturmak için Ağrı Dağı'nın etrafını geziyor.

İranlı 17'si kadın 43 doğa tutkunu, araç yerine bisikletle seyahat farkındalığı oluşturmak için Ağrı Dağı'nın etrafını geziyor.

İran'ın farklı kentlerinden bir araya gelen Saidam Kulübü üyeleri, araç yerine bisikletle seyahate dikkati çekmek amacıyla gezi programı hazırladı.

Ağrı Dağı'nın çevresini kapsayan 350 kilometrelik parkuru gezmek için bisikletleriyle İran'dan yola çıkan 17'si kadın 43 doğasever, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Ağrı Dağı'nın Doğubayazıt tarafını bisikletle turlayan doğa tutkunları, daha sonra Iğdır'a hareket etti. Yol boyunca kendilerini selamlayan sürücü ve vatandaşlara da el sallayan bisikletli grup, dağ çevresindeki turu Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde tamamladıktan sonra ülkelerine dönecek.

"Türk arkadaşlar bizi çok iyi karşıladı"

Grubun rehberi Ali Mirzai, AA muhabirine, sık sık Türkiye'ye geldiklerini ve kışın da Ağrı Dağı'nın zirvesine çıktıklarını söyledi.

Ağrı Dağı'nın etrafını bisikletle gezmeyi çok istediklerini ve bunun için plan yaptıklarını ifade eden Mirzai, şöyle konuştu:

"İran'dan Doğubayazıt'a kadar 60 kilometre yolu bisikletle geldik. Buradan Iğdır'a 58 kilometre ve daha sonra Aralık ilçesi üzerinden Nahçıvan'a geçeceğiz. Her şey çok güzel gidiyor. Yolculuk çok güzel gidiyor ve hava da güzel olunca bisikletle seyahat daha keyifli oluyor. Daha önceden tanıştığımız Türk arkadaşlarımız da var ve bizi burada çok iyi karşıladılar."

Mirzai, vatandaşların kendilerine ikramlarda bulunduğunu belirterek, "Saidam Kulübü olarak ilk defa Ağrı Dağı'nın etrafını bisikletlerle dolaşıyoruz. Herkes araçlarla geziyor ve biz bisikletlerle de gezilebileceğini göstermek istiyoruz. 350 kilometrelik parkur boyunca bisiklet süreceğiz." dedi.

"Türkiye'ye sürekli geleceğiz"

Gruptaki Feride Ğelilpur ise sürekli doğada etkinlik yaptıklarını anlattı.

Ğelilpur, "Bisikletlerle gezmek bizim için harika bir duygu. Her şey çok güzel gidiyor. Gruptaki arkadaşlar kışın Ağrı Dağı'na tırmandı ve inşallah Türkiye'ye sürekli geleceğiz." diye konuştu.

Kasım Ğediri de 60 yaşında olduğunu ve 30 yıldır spor yaparak hem ruhen hem de fiziken sağlıklı kaldığını dile getirdi.

İranlı doğa tutkunları Ağrı Dağı'nın çevresini bisikletle geziyor
İranlı doğa tutkunları Ağrı Dağı'nın çevresini bisikletle geziyor
İranlı doğa tutkunları Ağrı Dağı'nın çevresini bisikletle geziyor
İranlı doğa tutkunları Ağrı Dağı'nın çevresini bisikletle geziyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İranlı doğa tutkunları Ağrı Dağı'nın çevresini bisikletle geziyor - Son Dakika


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