İranlı doğa ve dağcılık tutkunları zirve tırmanışı için Ağrı Dağı'nı seçti - Son Dakika
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İranlı doğa ve dağcılık tutkunları zirve tırmanışı için Ağrı Dağı'nı seçti

08.06.2022 13:49
İranlı doğa ve dağcılık tutkunları zirve tırmanışı için Ağrı Dağı'nı seçti

İranlı doğa ve dağcılık tutkunu yaklaşık 550 kişi, 5 bin 137 metre rakımıyla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandı.

İranlı doğa ve dağcılık tutkunu yaklaşık 550 kişi, 5 bin 137 metre rakımıyla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandı.

İran'daki resmi tatili fırsat bilerek Türkiye'ye gelenler, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı.

Doğubayazıt ilçe merkezindeki otellerde geceyi geçiren İranlılar, sabah saatlerinde minibüslerle gruplar halinde Ağrı Dağı'na tırmanışa başlayacakları Çevirme mezrasına geldi.

Tırmanışa başlayan gruplar, büyük bölümü karla kaplı Ağrı Dağı'nda belirli yüksekliklerdeki kamp yerlerinde çadır kurup dinlendi. İki günde zirveye ulaşan kafile, inişi de bir günde tamamladı.

İranlı turist rehberi Ali Ekber Ahmet Pur, AA muhabirine, grupta bulunan dağcıların daha önce birçok kez Ağrı Dağı'na tırmandığını, bu deneyimi yeni yaşayanların da tırmanışta büyük heyecanlandığını söyledi.

Sorunsuz tırmanış gerçekleştirdiklerini dile getiren Pur, şöyle konuştu:

"İranlı dağcılar tatillerde dağlara çıkıyor. Bu sene tercihimiz Ağrı Dağı oldu, İranlılar buranın zirvesine tırmanmayı çok seviyor. Burası çok güzel bir dağ ve burada buz tırmanışı da yapılabilir. Zirveye sorunsuz ulaştık ve havanın açık olması tırmanışımızı daha da güzelleştirdi. İnşallah başka zamanlarda tırmanışa geleceğiz. Ağrı Dağı'nın doğasını çok beğendik. Üst taraflarda yaylalar vardı ve eriyen kar suları dağa ayrı güzellik katıyor."

Gruptakilerden Perinaz Nagipur da Ağrı Dağı'na ilk kez zirve tırmanışı yaptığı dile getirdi. Ağrı Dağı'na tırmanmayı çok istediğini aktaran Nagipur, "Yaşadığımız heyecanı sizinle paylaşamıyorum. Ağrı Dağı çok kudretli, çok azametli ve çok güzel bir dağ. Şu an bana göre bir Everest." diye konuştu.

"İlkbaharla zirve tırmanışları yoğunlaştı"

Bölgede rehberlik yapan ve katırlarla dağcıların malzemelerini taşıyanlardan Barzani Ceylan da Ağrı Dağı'nın il ve ülke ekonomisi için büyük potansiyele sahip olduğunu anlattı.

Bu yıl ilkbaharla zirveye çıkışlarda yoğunluğun yaşandığını ve İranlı kafilenin son yılların en kalabalık kafilesi olduğunu ifade eden Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağrı Dağı'na çıkmaya gelenlere araç ve katır desteğinde bulunuyoruz. Pandemi dönemi ve önceki dönemlerde güvenlik nedeniyle zirveye çıkışın yasak olduğu yıllarda buraya kimse gelmiyordu. Geçen yıl Ağrı Dağı'nın resmi tırmanışa açılması sonrası bayağı yoğunluk var. İran'da resmi tatil olduğu için 550 kişi buraya geldi. Doğubayazıt'taki tüm oteller doldu. Çok sayıda araçla ilçe merkezinden buraya geldiler. Tüm bunlar ilçe ekonomisine katkı sağlıyor. Bölge halkı bu durumdan çok memnun."

Güvenlik nedeniyle 6 yıl tırmanışa kapalı kalan ve geçen yıl resmi olarak yeniden tırmanışa açılan Ağrı Dağı, yıl boyu dünyanın çeşitli ülkelerinden doğa tutkunları ve dağcıları misafir ediyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ağrı Dağı, Türkiye, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlı doğa ve dağcılık tutkunları zirve tırmanışı için Ağrı Dağı'nı seçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İranlı doğa ve dağcılık tutkunları zirve tırmanışı için Ağrı Dağı'nı seçti - Son Dakika
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