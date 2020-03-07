İranlı dolandırıcılık çetesinin para transferlerini yaptıkları öne sürülen şüphelilere operasyon. - Son Dakika

BİRÇOK ülkede kurdukları saadet zinciri benzeri bir yöntemle binlerce kişiyi dolandırdıkları iddia edilen İran uyruklu çetenin para transferlerini yapan 3 kişi yakalandı. Operasyonda yaklaşık 8 milyon lira ele geçirilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler İstanbul'da özellikle sosyal medya platformlarını kullanarak ikili ilişkiler kurup güven kazanan ve mağdurları "Kozmik enerji" isimli hayali bir şirkette kar payı verme vaadiyle dolandıran İran uyruklu çeteyi belirledi. Ekipler şüphelilere yönelik Sarıyer, Bakırköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Beykoz ilçelerinde 1 ay önce operasyon düzenleyerek 2'si kadın 8 kişiyi yakalamıştı. Şüphelilerin yaşadığı lüks evlerde yapılan aramalarda üzerlerinde geçersiz ibaresi bulunan dolar ve euro bulunmuştu.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışmalarının devamında çete üyelerinin para transferlerine ait belgelerde ismi, geçen M.Ö. isimli şüpheliyi yakalandı. M.Ö.'nün verdiği bilgiler doğrultusunda geçtiğimiz gün Fatih Çemberlitaş'ta bulunan bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda İran uyruklu çetenin para transferlerini yaptığı öne sürülen işyeri sahibi A.U. ve T.E., A.V. yakalanırken, yapılan aramada 2 milyon 116 bin 55 lira, 813 bin 5 dolar, 87 bin 40 euro, 11 bin 910 kanada doları ve bin 335 sterlin olmak üzere yaklaşık 8 milyon lira para ele geçirildi. Ele geçirilen paraya tedbir kararı konuldu. Maliye Bakanlığı ekiplerinin eşlik ettiği operasyonda işyerinin vergi levhasında bijuterici olarak gözüktüğü fakat işyerinde para ve döviz işlerinin yapılması üzerine işyerine 1 milyon lira ceza kesildiği öğrenildi. Şüpheliler şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.E., A.V. savcılıkça serbest bırakılırken, A.U. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.