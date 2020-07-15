İranlı Ehlisünnet aliminden Türkiye'ye Ayasofya tebrik mesajı - Son Dakika

İran'nın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan Ehli Sünnet Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Ayasofya'nın ibadete açılmasından ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına tebrik mesajı gönderdi.



Zahidan Ehli Sünnet Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Ayasofya'nın ibadete açılmasından tüm İslam aleminin mutluluk duyduğu belirtildi. İsmailzehi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkını alınan Ayasofya kararı nedeniyle tebrik ederek, "Bu büyük ve tarihi karar ile Ayasofya'nın ibadete açılması ve ihya edilmesi tüm Müslümanları sevindirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkını Ayasofya'nın ibadete açılmasından dolayı tebrik ederim" ifadelerini kullandı. - TAHRAN