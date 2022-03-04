İRANLI EMLAKÇIYI KAÇIRIP 2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

İRANLI EMLAKÇIYI KAÇIRIP 2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

04.03.2022 10:23
İRANLI EMLAKÇIYI KAÇIRIP 2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

BEŞİKTAŞ'da İranlı emlakçı Mah'de Ali S.'yi (39) kaçırarak 2 milyon lira fidye isteyen 7 şüpheli polis tarafından yakalanırken, kaçırılan işadamı da kurtarıldı.

BEŞİKTAŞ'da İranlı emlakçı Mah'de Ali S.'yi (39) kaçırarak 2 milyon lira fidye isteyen 7 şüpheli polis tarafından yakalanırken, kaçırılan işadamı da kurtarıldı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen, 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da polise başvuran bir kişi emlakçılık yapan amcasının kaçırıldığını ve hayatı karşılığında 2 milyon lira fidye istendiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada 26 Şubat 2022 tarihinde saat 05.30 sıralarında Mah'de Ali S.'nin arkadaşları ile birlikte taksiden indiği sırada iki ayrı araçla gelen kişiler tarafından kaçırıldığını tespit etti. Şüphelilerin Mah'de Ali S. ile birlikte kaçırdıkları İran uyruklu Kambiz G.(49) ile Hakan T.(36)'yı kısa süre sonra serbest bıraktıkları belirledi.

KAÇIRILAN İŞ ADAMI KURTARILDI ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçırılan iş adamının para transferi yapması için götürüleceği adresi tespit etti. Bunun üzerine 28 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen operasyonda iş adamı kurtarılırken, onu kaçıran 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada mağdur şahıslara ait 3 cep telefonu, 3 kuru sıkı tabanca, çok sayıda kuru sıkı mermi ve 14 adet 9 mm mermi ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAsayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kurtarılan İran'lı iş adamı Mah'de Ali S. kimseyle borcu olmadığını neden kaçırıldığını bilmediğini söyledi. Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler İbrahim P.(31), İkram P.(19), İslam P.(22), Emrah Ö.(28), Mustafa Ç.A.(27), Serhat A.(27), Olcay Ö.(22) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümüŞüphelilerin olay anında güvenlik kamera görüntüleriŞüphelilerin adliyeye sevki


İRANLI EMLAKÇIYI KAÇIRIP 2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
İRANLI EMLAKÇIYI KAÇIRIP 2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
İRANLI EMLAKÇIYI KAÇIRIP 2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
İRANLI EMLAKÇIYI KAÇIRIP 2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
İRANLI EMLAKÇIYI KAÇIRIP 2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
YORUMLAR
500
İstanbul'da 2 avukat ve 4 polise yönelik 'FETÖ borsası' davasında mütalaa açıklandı İstanbul'da 2 avukat ve 4 polise yönelik 'FETÖ borsası' davasında mütalaa açıklandı Son dakika haberleri | İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi Son dakika haberleri | İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul, İş Adamı, Polis, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İRANLI EMLAKÇIYI KAÇIRIP 2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
10:24 64 kilometrelik Rus Konvoyuna "Rasputitsa" engeli!
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp!
09:42 Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?
09:31 Dolmabahçe Sarayı'ndaki korkutan yangın söndürüldü: Tarihi eserler inceleniyor
09:29 Alişan ve Buse Varol barıştıktan sonra ilk kez el ele!
09:27 Sarıgül bu kez de benzin pompasını tokatladı! Zamlara böyle isyan etti
09:27 Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir?
09:25 İstifa eden eski bakan Bekir Pakdemirli'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:32:06. #1.13#
SON DAKİKA: İRANLI EMLAKÇIYI KAÇIRIP 2 MİLYON LİRA FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement