Son Dakika Haberleri: İranlı eski istihbarat ajanının katil zanlıları adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa İranlı eski istihbarat ajanının katil zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İranlı eski istihbarat ajanının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Şişli'de İran eski İstihbarat görevlisi olduğu iddia edilen bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İranlı eski istihbarat ajanının katil zanlıları adliyeye sevk edildi, System.String[]

Şişli'de İran eski İstihbarat görevlisi olduğu iddia edilen bir kişinin öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Şişli'de 14 Kasım gecesi İran eski İstihbarat ajanı olduğu iddia edilen bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma neticesinde MİT ve emniyet güçlerinin ortak çalışmasıyla Arnavutköy'de gerçekleştirilen operasyonda, şahısı öldürdüğü iddia edilen Abdulvahap K. ile olayda kullanıldığı tespit edilen silahı temin ettikleri ve zanlının saklanmasına yardımcı oldukları belirlenen 4 şüpheli yakalanmıştı. Gözaltına alınan zanlılar ilk sorgularının ardından operasyonu derinleştiren ekipler olaya ilişkin 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.


Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan 11 şüpheli ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Şişli, İran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı
Cenaze törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var Kaçak ele geçirilen ilaçlarla ilgili konuşan Prof. Dr. Gazi Yıldırım: Bizim bile dizlerimiz titriyor Miras kavgasında eniştesini öldürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 18:23:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İranlı eski istihbarat ajanının katil zanlıları adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]