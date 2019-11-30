İranlı eski İstihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin aralarında katil zanlısının da bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Cenaze törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var