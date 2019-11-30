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İranlı eski İstihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin aralarında katil...
6 saat önce
İranlı eski İstihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin aralarında katil zanlısının da bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
İranlı eski İstihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin aralarında katil zanlısının da bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
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