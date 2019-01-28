Son Dakika Haberleri: İranlı Fenomen Saba Badri Ziyaret İçin Geldiği Türkiye'ye Yerleşti

İranlı Fenomen Saba Badri Ziyaret İçin Geldiği Türkiye'ye Yerleşti

1 saat önce

İranlı sosyal medya fenomeni Saba Badri, ziyaret için geldiği Türkiye'ye yerleşti.

İranlı Fenomen Saba Badri Ziyaret İçin Geldiği Türkiye'ye Yerleşti, System.String[]
İranlı sosyal medya fenomeni Saba Badri, ziyaret için geldiği Türkiye'ye yerleşti.

24 yaşındaki Saba Badri ziyaret için geldiği Türkiye'yi çok beğenerek bir daha ayrılmadı. Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan İranlı fenomen Türkiye'ye yerleşme kararında Türk insanının sıcakkanlı, samimi ve misafirperver olmasının etkili olduğunu belirtti. Adana'ya yerleşen Saba Badri işlerini de İstanbul'dan takip ediyor. En sevdiği yemeğin Adana kebap olduğunu söyleyen Badri, "Türk mutfağını da çok seviyorum. Ancak Adana kebabının yeri ayrı. Türk insanı gerçekten çok sıcakkanlı, samimi insanlar. Onun için Türkiye'ye yerleşme kararı aldım. Türkiye çok güzel bir ülke. Şu anda burada bazı projelerde çalışıyorum. İnşallah daha güzel projelerde bu ülkeye katkım olur. Türkiye'den bir daha hiç ayrılmayacağım" şeklinde konuştu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:51 Kaynak: İHA

Adana, Türkiye, Güncel
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