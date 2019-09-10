İranlı futbol taraftarı 'Mavi Kız' hayatını kaybetti

İran'da erkek kılığına girerek futbol maçına gittiği için yargılanan ve geçtiğimiz hafta kendini ateşe veren 'Mavi Kız' lakaplı Seher Khodayari, hayatını kaybetti.



İran'da erkek kılığına girerek futbol stadyumuna girdiği için yargılanan 'Mavi Kız' lakaplı Seher Khodayari, geçtiğimiz hafta ertelenen duruşması sonrasında kendini ateşe vermişti. Khodayari, bugün hayatını kaybetti.



Tuttuğu takım İstiklali'nin renklerine vurgu yapan 'Mavi Kız' etiketiyle paylaştığı hikayelerle dünya çapındaki çok sayıda İranlı tarafından beğenilerek takip edilen Seher, mart ayında bir futbol maçı için stadyuma girmeye çalıştığı için gözaltına alınmıştı. Üç gün gözaltında tutulan Seher, kefalet ile serbest bırakılmış ve 6 ay mahkeme gününü beklemişti. Mahkemeye giden Seher Khodayari, davanın, yargıcın acil bir işi yüzünden ertelendiğini öğrendi. Daha sonra İranlı kadın taraftar, çıkışta mahkeme binasının önünde kendini ateşe verdi. Seher'in mahkum olması durumunda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini duymuş olabileceği rapor edildi.



İran'daki yetkililer, kadınların stadyumlara girmesini düzenli olarak engelliyor. İran'daki kadınlar, 1981'den bu yana erkeklerin spor etkinliklerini izlemek için stadyumlara alınmıyor. Bu engelleme, kadınların geçtiğimiz yıl Tahran'daki bir stadyumda Dünya Kupası'nı izlemesi için geçici olarak kaldırılmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İran'da spor yasağının yasada olmadığı halde acımasızca uygulanmakta olduğunu belirtirken, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İran'a kadınların stadyumlara girmesine izin vermesi için 31 Ağustos'a kadar süre vermişti.



Durumu çok üzücü olarak karşılayan Uluslararası Af Örgütünden Philip Luther, Seher'in ölümünün İran'ın kadın hakları konusuna verdiği değeri gösterdiğini söyleyerek, "Seher'in ölümü boşuna olmamalıdır. Gelecekte daha fazla trajediden kaçınılması için İran'da değişimi teşvik etmesi gerekir" dedi. - TAHRAN