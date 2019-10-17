İranlı futbolcu Suriye operasyonuna destek veren sosyal medya paylaşımından dolayı ceza aldı
38 dakika önce
İran'ın Tebriz kentinde Azerilerin takımı olarak bilinen Traktör Futbol Kulübü'nün formasını giyen Mehdi Babri'ye sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen paylaşımından dolayı ceza verildi.
İran'ın Tebriz kentinde Azerilerin takımı olarak bilinen Traktör Futbol Kulübü'nün formasını giyen Mehdi Babri'ye sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen paylaşımından dolayı ceza verildi.
Azeri kökenli olduğu belirtilen Babri, instagram hesabından Türk bayrağı altında dua eden asker görüntülerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:12
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