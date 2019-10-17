Son Dakika Haberleri: İranlı futbolcu Suriye operasyonuna destek veren sosyal medya paylaşımından dolayı ceza aldı
Son Dakika Dünya İranlı futbolcu Suriye operasyonuna destek veren sosyal medya paylaşımından dolayı ceza aldı

İranlı futbolcu Suriye operasyonuna destek veren sosyal medya paylaşımından dolayı ceza aldı

38 dakika önce

İran'ın Tebriz kentinde Azerilerin takımı olarak bilinen Traktör Futbol Kulübü'nün formasını giyen Mehdi Babri'ye sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen paylaşımından dolayı ceza verildi.

İranlı futbolcu Suriye operasyonuna destek veren sosyal medya paylaşımından dolayı ceza aldı, System.String[]

İran'ın Tebriz kentinde Azerilerin takımı olarak bilinen Traktör Futbol Kulübü'nün formasını giyen Mehdi Babri'ye sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen paylaşımından dolayı ceza verildi.


Azeri kökenli olduğu belirtilen Babri, instagram hesabından Türk bayrağı altında dua eden asker görüntülerine yer verdi.

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Barış Pınarı Harekatı, Futbol, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:12 
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