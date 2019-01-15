Son Dakika Haberleri: İranlı Genç Kar ile Denizli'de Tanıştı

İranlı Genç Kar ile Denizli'de Tanıştı

1 saat önce

Denizli'de akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı kent merkezinde sevinçle karşılanırken, 16 yaşındaki İranlı genç ilk defa kar ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşadı.

İranlı Genç Kar ile Denizli'de Tanıştı, System.String[]
Denizli'de akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı kent merkezinde sevinçle karşılanırken, 16 yaşındaki İranlı genç ilk defa kar ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşadı. Kentte 10 ilçede eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Kentte gün boyu aralıklarla devam eden yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı yaklaşık 2 saat içerisinde kenti beyaza bürüdü. Vatandaşlar kentin simgesi olan horoz heykeli önünde fotoğraf çektirmek için adeta birbirleri ile yarıştı. Kar yağışı kent içi trafiğinde zaman zaman aksamalara neden olurken, yine de karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Kar yağışını görünce kendisini ailesi ile birlikte sokağa atan İranlı 16 yaşındaki Araş Muhammed Ali, uzun yıllar yaşadığı İran'da kar görmediğini, yağan karın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Kar yağışına sevinen bazı Denizlili gençler ise okulların tatil edilmesini istedi.

Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde belediye ekipleri hummalı bir çalışma başlattı.

10 ilçede eğitime ara verildi

Kentte ayrıca 10 ilçede eğitime ara verildi. Denizli Valiliği, Serinhisar, Güney, Bekilli, Çal, Çivril, Baklan, Babadağ ve Buldan ilçelerinin tamamında okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı. Pamukkale ilçesinde ise Gözler, Güzelpınar, Uzunpınar, Akdere, Belenardıç ve Cankurtaran mahallelerinde, Honaz ilçesinde Akbaş ve Karaçay mahallelerindeki taşımalı sistemle eğitim gören okulların yarın tatil edildiği belirtildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:00 Kaynak: İHA

Denizli, Kar, Güncel
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