İranlı general: devrim muhafızları, amerikan ordusunun itibarını yok etti

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, "Devrim Muhafızları dünyanın en donanımlı ordusu olan Amerikan Ordusu'nun itibarını yok ederek onların boş olduğunu dünyaya gösterdi" dedi.İran'ın Mehr ajansı, Tahran'da düzenlenen 23. Devrim Muhafızları Yetkilileri ve Komutanları Genel Kurulu'nda konuşan Kasım Süleymani'nin, geçtiğimiz 20 yıl içinde düşmanı çeşitli stratejilerle hezimete uğrattıklarını söylediğini duyurdu.

Süleymani, Devrim Muhafızları'nın kararlılığını engelleyecek hiçbir barikatın bulunmadığını belirterek, "Devrim Muhafızları dünyanın en büyük ve en donanımlı ordusu olan Amerikan Ordusu'nun itibarını yok ederek onların boş olduğunu tüm dünyaya gösterdi" dedi.