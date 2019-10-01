Son Dakika Haberleri: İranlı general: devrim muhafızları, amerikan ordusunun itibarını yok etti
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İranlı general: devrim muhafızları, amerikan ordusunun itibarını yok etti

13 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, "Devrim Muhafızları dünyanın en donanımlı ordusu olan Amerikan Ordusu'nun itibarını yok ederek onların boş olduğunu dünyaya gösterdi" dedi.

İranlı general: devrim muhafızları, amerikan ordusunun itibarını yok etti, System.String[]
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, "Devrim Muhafızları dünyanın en donanımlı ordusu olan Amerikan Ordusu'nun itibarını yok ederek onların boş olduğunu dünyaya gösterdi" dedi.
İran'ın Mehr ajansı, Tahran'da düzenlenen 23. Devrim Muhafızları Yetkilileri ve Komutanları Genel Kurulu'nda konuşan Kasım Süleymani'nin, geçtiğimiz 20 yıl içinde düşmanı çeşitli stratejilerle hezimete uğrattıklarını söylediğini duyurdu.

Süleymani, Devrim Muhafızları'nın kararlılığını engelleyecek hiçbir barikatın bulunmadığını belirterek, "Devrim Muhafızları dünyanın en büyük ve en donanımlı ordusu olan Amerikan Ordusu'nun itibarını yok ederek onların boş olduğunu tüm dünyaya gösterdi" dedi.


Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, Kudüs, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:40 Kaynak: DHA
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