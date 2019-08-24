Son Dakika Haberleri: İranlı general: düşmanlarımızı şaşırtacak, kamuoyuyla paylaşmadığımız füzelerimiz var
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İranlı general: düşmanlarımızı şaşırtacak, kamuoyuyla paylaşmadığımız füzelerimiz var

45 dakika önce

Katıldığı bir etkinlikte konuşan İran Savunma Bakanlığı Müsteşarı, İran'ı kamuoyuna tanıtılmamış füzelere sahip olduğunu söyledi.

İranlı general: düşmanlarımızı şaşırtacak, kamuoyuyla paylaşmadığımız füzelerimiz var, System.String[]

Katıldığı bir etkinlikte konuşan İran Savunma Bakanlığı Müsteşarı, İran'ı  kamuoyuna tanıtılmamış füzelere sahip olduğunu söyledi.

İran haber ajansı Mehr'de yer alan habere göre, İran Savunma Bakanlığı Müsteşarı General Kasım Tagizade, sabah saatlerinde başkent Tahran'da katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptı. Tagizade konuşmasında, ülkenin kamuoyuna tanıtılmamış ve düşmanı şaşırtacak füzelere sahip olduğunu belirterek; yerli imkanlarla bin 800 kilometre uzaklıktaki hedefi vurabilen bir dizi balistik füze üretildiğini ve füzelerin, ABD'nin sahip olduğu füzelere kıyasla hassas şekilde vurma konusunda daha iyi olduğunu ifade etti.

Tahran, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:08 Kaynak: DHA
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