Son Dakika Haberleri: İranlı General: Gerekirse kıtalararası dronelarımızı kullanırız
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İranlı General: Gerekirse kıtalararası dronelarımızı kullanırız

19 dakika önce

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hossein Khanzadi, İran'ın kıtalararası dronelara sahip olduğunu ve uzun mesafeli bir göreve ihtiyaç duyulması halinde, onları kesinlikle kullanacaklarını söyledi.

İranlı General: Gerekirse kıtalararası dronelarımızı kullanırız, System.String[]
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hossein Khanzadi, İran'ın kıtalararası dronelara sahip olduğunu ve uzun mesafeli bir göreve ihtiyaç duyulması halinde, onları kesinlikle kullanacaklarını söyledi.

Khanzadi, İran'ın Basra Körfezi'ndeki ABD gemilerini izlediğini ve ABD'nin attığı her adımı takip ettiklerini söyledi. Khanzadi konuşmasında, "ABD gemilerini bölgeye girişlerinden itibaren gözlemlediğimizi cesurca söyleyebiliriz. İzleme süreci Basra Körfezi'ne girişlerinden, Umman Denizi'ne kadar devam ediyor. Ulusumuz için çok önemli bir yere sahip ve arka bahçemiz olan Basra Körfezi'ndeki hareketleri uluslararası hukuk ve havacılık düzenlemelerine dayanarak tamamen gözetimimiz altında" dedi.

'İRAN HUKUK ÇERÇEVESİNDE HAREKET ETTİ'

Ayrıca 4 Haziran'da İran'ın sahip olduğu 'Grace 1' tanker gemisine Cebelitarık Boğazı'nda el koyan İngiltere'ye yönelik açıklama yapan Khanzadi, denizde 'zorbalık' çağının sona ermesi gerektiğini, tüm ulusların İran'ın çıkarlarına ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini ekledi.

Karşılıklı gemi krizinde İngilizleri suçlayan Khanzadi, "İngilizlerin aksine, İran Silahlı Kuvvetleri, deniz hukuku ve uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde hareket etti" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Bülent Bostanoğlu, Basra Körfezi, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:48 Kaynak: DHA
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