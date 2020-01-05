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İranlı General Kasım Süleymani'nin naaşı İran'ın Ahvaz kentine getirildi
6 saat önce
Irak'ta ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin naaşı İran'a getirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracı tarafından hedef alınarak öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin naaşı İran'a getirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani için ilk tören ülkenin güneybatısındaki Ahvaz kentinde düzenlenecek.
Süleymani'nin naaşının bulunduğu tabut İran bayrağına sarılı halde askeri bando eşliğinde uçaktan indiriliş görüntüleri İran devlet televizyonu IRIB'te yayınlandı. İran-Irak savaşının en kanlı çatışmalarının yaşandığı yerlerden biri olan Ahvaz'dan yapılan canlı yayında ise siyahlar giyerek yas tutan binlerce kişinin kentte yürüdüğü görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:13
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