İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin bölgeyi bugünden görülemeyecek büyük tehlikelerle baş başa bıraktığını bildirdi.

Feyzioğlu, yazılı açıklamasında, ABD'nin Süleymani'yi Irak'ta füze ile öldürmesinin Orta Doğu'yu daha da karıştıracağını ifade etti. Bunun Türkiye'yi çok yakından ilgilendirdiğinin altını çizen Feyzioğlu, Orta Doğu'da dengeleri korumanın barış isteyen herkes için artık daha zor olduğunu belirtti.

Metin Feyzioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan en önemli konu, Barış Pınarı Harekatı'nda elde ettiğimiz askeri ve diplomatik başarının Cenevre'de hazırlanmakta olan Suriye Anayasası'nda da korunması olmalıdır. Bu noktada Suriye'nin eyaletlere bölünmeyerek üniter devlet yapısını korumasını isteyen sadece üç devlet var. Bunlar Türkiye, İran ve Suriye. İran artık daha keskin davranacak. Bu da müzakereleri etkileyecektir. ABD'nin daha ziyade iç politika hamlesi olarak gerçekleştirdiğini düşündüğüm bu operasyonu, bölgemizi bugünden görülemeyecek büyük tehlikelerle baş başa bırakmıştır. Bu sebeple Türkiye'ye sağduyuyla, bilgelikle ve sahip olduğu engin tecrübeyle diplomasi alanında eskisinden de büyük görevler düşüyor."