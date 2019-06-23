Son Dakika Haberleri: İranlı General: Körfez'deki bir çatışma, kontrolsüzce yayılır, ABD sorumlu davranmalı
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İranlı General: Körfez'deki bir çatışma, kontrolsüzce yayılır, ABD sorumlu davranmalı

1 saat önce

İranlı General: Körfez'deki bir çatışma, kontrolsüzce yayılır, ABD sorumlu davranmalı

İranlı General: Körfez'deki bir çatışma, kontrolsüzce yayılır, ABD sorumlu davranmalı, System.String[]
İranlı General Gulam Ali Raşid, Körfez bölgesinde yaşanacak olası bir savaşın kontrol dışı şekilde yayılabileceği uyarısında bulundu.

Tümgeneral Raşid, "Bölgede bir çatışma çıkarsa bunun boyutunu, kapsamını ve ne kadar süreceğini kimse öngöremez. Böylesi bir çatışma kontrol dışı şekilde yayılacaktır." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:38 
Körfez, Dünya
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