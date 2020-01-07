İranlı General Süleymani bugün Kirman'da defnedilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İranlı General Süleymani bugün Kirman'da defnedilecek - Son Dakika

İranlı General Süleymani bugün Kirman'da defnedilecek

6 saat önce

Cuma günü ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, bugün Kirman'da defnedilecek.

İranlı General Süleymani bugün Kirman'da defnedilecek, System.String[]

Cuma günü ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, bugün Kirman'da defnedilecek.

ABD tarafından Bağdat'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, doğduğu yer olan İran'ın güneydoğusundaki Kirman kentinde bugün defnedilecek. İranlı General'in yasını tutan binlerce insan, yas kıyafetleri içinde Süleymani posterleriyle sokaklara döküldü. Süleymani'nin cenazesinin Bağdat'tan Kirman'a kadar olan yolculuğunda milyonlarca İranlı, Generalin ardından gözyaşı döktü. İran medyası, sokaklardaki kalabalığın 1989 yılında hayatını kaybeden İran'ın Dini Lideri Ruhullah Humeyni'nin cenazesini hatırlattığını belirtirken, Süleymani'nin, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ardından ülkedeki en güçlü otorite olarak görüldüğü biliniyor.

Süleymani'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle öldürülmesinin ardından, İran ABD'den intikam almaya yemin etmişti.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
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