İranlı General Süleymani'nin ertelenen defin işlemleri yeniden başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İranlı General Süleymani'nin ertelenen defin işlemleri yeniden başladı - Son Dakika

İranlı General Süleymani'nin ertelenen defin işlemleri yeniden başladı

6 saat önce

İran'ın Kirman kentinde General Süleymani'nin yaşanan izdihamdan dolayı ertelenen defin işlemlerinin yeniden başladığı duyuruldu.

İranlı General Süleymani'nin ertelenen defin işlemleri yeniden başladı, System.String[]

İran'ın Kirman kentinde General Süleymani'nin yaşanan izdihamdan dolayı ertelenen defin işlemlerinin yeniden başladığı duyuruldu.


İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için öğle saatlerinde İran'ın Kirman şehrinde cenaze töreni düzenlendi. Törende yaşanan izdiham sebebiyle ertelenen defin işlemlerinin yeniden başladığı bildirildi.


Öte yandan Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamın ardından cenaze töreninin ertelenmesi kararı alınmıştı. - TAHRAN

Devrim Muhafızları, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz
Donald Trump'tan İran'ın tehditlerine yanıt: Her türlü misillemeye hazırız İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi İranlı haber ajansından çok konuşulacak Trump'a suikast görüntüleri

Son Dakika Haberleri
01:30 Sivas tipide mahsur kalanları özel idare ekipleri kurtardı - Son Dakika
01:22 Japonya'dan ABD'ye daha yoğun diplomasi çağrısı - Son Dakika
01:16 ABD'nin Massachusetts eyaleti ilk Müslüman kadın belediye başkanını seçti - Son Dakika
01:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da - Son Dakika
01:05 Cumhurbaşkanı erdoğan istanbul'da - Son Dakika
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
22:53 İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 01:49:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İranlı General Süleymani'nin ertelenen defin işlemleri yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]