İranlı General Süleymani'nin ertelenen defin işlemleri yeniden başladı - Son Dakika

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İranlı General Süleymani'nin ertelenen defin işlemleri yeniden başladı
6 saat önce
İran'ın Kirman kentinde General Süleymani'nin yaşanan izdihamdan dolayı ertelenen defin işlemlerinin yeniden başladığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:22 Kaynak: İHA
İran'ın Kirman kentinde General Süleymani'nin yaşanan izdihamdan dolayı ertelenen defin işlemlerinin yeniden başladığı duyuruldu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için öğle saatlerinde İran'ın Kirman şehrinde cenaze töreni düzenlendi. Törende yaşanan izdiham sebebiyle ertelenen defin işlemlerinin yeniden başladığı bildirildi.
Öte yandan Süleymani'nin cenaze töreninde yaşanan izdihamın ardından cenaze töreninin ertelenmesi kararı alınmıştı. - TAHRAN
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