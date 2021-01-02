İranlı General Süleymani ve El-Mühendis için Bağdat'ta anma töreni - Son Dakika

Geçtiğimiz yıl 3 Ocak'ta ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis, ölümlerinin yıldönümünden bir gün önce Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen törenle anıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi örgütü, geçtiğimiz yıl 3 Ocak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis için anma töreni düzenledi. Geniş çaplı güvenlik önlemleri altında düzenlenen törene örgüt yetkilileri ve destekçileri katıldı. Süleymani, El-Mühendis ve korumalarının öldürüldüğü yerde düzenlenen törende ABD aleyhine sloganlar atıldı.

Törende konuşama yapan Haşdi Şabi Örgütü Başkanı Falih Feyyaz, İranlı General Süleymani ile El-Mühendis'in çizdikleri yolda devam edeceklerini vurgulayarak, "Cihat ve fedakarlık yolu uzun bir yoldur. Bizi yetiştirdiğiniz yolda devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Süleymani ve El-Mühendis'in ölüm yıldönümü kapsamında yarın Bağdat'ta bulunan Tahrir Meydanı'nda gösteri yapılması bekleniyor.

İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı El-Mühendis, 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu öldürülmüştü. - ERBİL