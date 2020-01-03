Son Dakika › Güncel › İranlı general Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı el-Mühendis öldürüldü (2) - Son Dakika
İranlı general Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı el-Mühendis öldürüldü (2)
6 saat önce
Olay yerinden detaylar Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:53 Kaynak: AA
Olay yerinden detaylar Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı.
Son Dakika Haşdi Şabi: ABD'ye istihbarat bilgilerini, Iraklı taraflar sızdırmış olabilir Süleymani'nin ölümü sonrası Trump'ın 8 yıl önceki tweeti olay oldu Kasim Süleymani'nin öldürülmesine Çin'den ilk yorum! ABD'ye çağrı yaptılar Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak