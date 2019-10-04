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İranlı generale 'suikast planlandı' iddiası

3 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) İstihbarat Başkanı Hüccetülislam Hüseyin Taib, Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik suikast planlandığı, istihbarat elemanların bunu önlediğini duyurdu.

İranlı generale 'suikast planlandı' iddiası, System.String[]
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) İstihbarat Başkanı Hüccetülislam Hüseyin Taib, Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik suikast planlandığı, istihbarat elemanların bunu önlediğini duyurdu.

İran'ın Fars ajansı, 23. DMO Komutanları Genel Kurulu'nda konuşan Hüccetülislam Hüseyin Taib'in açıklamalarına yer verdi. Taib, bunu İsrail ve Arap ülkelerinin istihbarat örgütlerinin planladığını belirterek, "Suikastçılar, Fatımiye günlerinde İran'a sızarak 350-500 kilo patlayıcıyı kazdıkları bir kanalla (Muharrem ayında) Tasua ve Aşura günlerinde Tümgeneral Süleymani'nin her yıl halkla bir araya geldiği Hüseyniye'nin altına yerleştirmeyi planlamışlardı" dedi.

3 kişilik suikast çetesinin İran'a geldikleri zaman söz konusu bölgede bir binayı aldıklarını belirten Taib, "Eğer suikast girişimi başarılı çıksaydı onlar fırsattan yararlanarak bu olayın ülkede bir 'iç intikam' olduğunu ileri sürüp, bir mezhep savaşı çıkarmayı ikinci plan olarak uygulamaya çalışacaklardı" diye konuştu.

Hüseyin Taib, "Teröristler o kadar kendilerine güveniyorlardı ki Siyonist Rejim Başbakanı ondan bir süre önce Tümgeneral Süleymani'ye yönelik suikast girişiminde bulunabileceklerini iddia etmişti. Ama Allah'ın yardımıyla bu terör çetesi Devrim Muhafızları'ndaki istihbarat görevlileri tarafından çökertildi" dedi.


Devrim Muhafızları, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:57 Kaynak: DHA
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