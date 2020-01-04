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İranlı generalin öldürülmesinin ardından IŞİD karşıtı koalisyon Irak'taki operasyonlarını durdurdu
7 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği IŞİD karşıtı koalisyonun Irak'taki operasyonlarına güvenlik kaygıları nedeniyle ara verildiği duyuruldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği IŞİD karşıtı koalisyonun Irak'taki operasyonlarına güvenlik kaygıları nedeniyle ara verildiği duyuruldu.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ölümüyle sonuçlanan İHA saldırısının ardından Irak'taki IŞİD operasyonları durduruldu. ABD'li yetkililer askeri üslerdeki güvenliğin artırılacağını açıkladı. Washington yönetiminin arıca 3 bin 500 asker daha bölgeye göndereceği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:41
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