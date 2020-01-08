İranlı haber ajansından çok konuşulacak Trump'a suikast görüntüleri - Son Dakika
Son Dakika Dünya İranlı haber ajansından çok konuşulacak Trump'a suikast görüntüleri - Son Dakika Dünya

İranlı haber ajansından çok konuşulacak Trump'a suikast görüntüleri

1 saat önce

İran haber ajanslarından Fars Haber Ajansı, Trump'ın ölümüyle sonuçlanan montajlı bir suikast videosu yayınladı. Videoda geçen alt yazıda ise "Savaşa başlarsanız, biz bitiririz" şeklinde ifadeler bulunuyor.

İran'da bulunan haber ajanslarından Fars Haber Ajansı, İran hükümetinin General Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından düzenlenen suikaste kurban gitmesinin ardından ettiği intikam yemininden sonra, Trump'ın ölümüyle sonuçlanan bir montaj video yayınladı.

TELEVİZYON KANALLARINDA DA YAYINLANDI

İran'ın intikam yemininin ardından Fars haber ajansı tarafından abonelerine servis edilen video görüntüleri İran'da bazı televizyon kanallarında da yayınlandı.

YÜZÜK DETAYI

Videoda Trump'ın 5 Kasım'da Nevada'da yaptığı mitingten görüntüler kullanıldı. Görüntülerin üzerine, otomatik tüfekle nişan alan ve parmağında Süleymani'ninkine benzeyen bir yüzük bulunan İranlı adam, mitingde konuşan Trump'ı hedef alıyor ve tetiğe basıyor.

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRILIYOR

Silahın patlamasının ardından Trump boynundan yaralanıyor ve çevresindekiler tarafından acilen olay yerinden uzaklaştırılıyor.

SUİKASTTEN ÖNCE SÜLEYMANİ'NİN MÜHENDİSİ'YLE OLAN FOTOĞRAFINA BAKIŞ

Videonun dikkat çeken başka bir detayı ise, tüfeği ateşleyen İranlı adamın tetiği çekmeden önce Süleymani'nin resmine bakış atması. Söz konusu resimde Süleymani'nin yanında aynı saldırıda öldürülen Haşdi Şabi lideri El Mühendisi de görünüyor.

VİDEONUN ALT YAZISIYLA TEHDİT MESAJI GÖNDERİLDİ

Videoda yer alan alt yazıda ise "Savaşa başlarsanız, biz bitiririz" şeklinde ifadeler bulunurken bu ifadeler bazı kullanıcılar tarafından tehdit unsuru olarak görüldü.

İranlı haber ajansından çok konuşulacak Trump'a suikast görüntüleri
Donald Trump, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:57 
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