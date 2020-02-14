İranlı hacker'lardan Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversitelere siber saldırı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İranlı hacker'lardan Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversitelere siber saldırı - Son Dakika

İranlı hacker'lardan Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversitelere siber saldırı

6 saat önce

Hükümet destekli İranlı hacker'lar, Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversiteleri hedef aldıklarını açıkladı.

İranlı hacker'lardan Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversitelere siber saldırı, System.String[]

Hükümet destekli İranlı hacker'lar, Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversiteleri hedef aldıklarını açıkladı.


Hükümet destekli İranlı hacker'lar, geçtiğimiz aylarda Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversiteleri hedef aldıklarını açıkladı. Üç Hollanda üniversitesinin de hedef alındığı siber saldırıların sonucu ise bilinmiyor. Hackerlar, İran'daki okullarda kullanılabilecek ders materyalleri, akademik makaleler ve yayınlara siber saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.


İranlı hacker'ların daha önce de birçok üniversiteye siber saldırı gerçekleştirdiği açıklanmıştı. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Avrupa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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