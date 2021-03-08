İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor

08.03.2021 08:21
İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor, System.String[]

VAN'a 3 yıl önce yerleşen 3 çocuk babası Ali Motei (51), kurduğu atölyede, hurdacılardan topladığı atık malzemelerle metal heykeller yapıyor.

VAN'a 3 yıl önce yerleşen 3 çocuk babası Ali Motei (51), kurduğu atölyede, hurdacılardan topladığı atık malzemelerle metal heykeller yapıyor. Motei, metal heykel yapımı, kaynakçılık ve asansör tamirciliğinin yanı sıra bu kez de hurdacılardan topladığı malzemelerle tek tekerlekli motosiklet yaptı. Ali Motei'nin yaptığı motosiklet vatandaşların ilgisini çekti. Tek tekerlekli motosikleti ile test sürüşü yapan Motei'yi görenler, alkışlayıp, tebrik etti.

Van'a 3 yıl önce gelen heykeltıraş Ali Motei, hurdacılardan topladığı atık malzemelerle metal heykeller yapıyor. 2007'de İran'dan ayrılıp, Irak'a yerleşen Motei, 2017'de Türkiye'ye gelerek Van'da yaşamaya başladı. Tuşba ilçesinin Selimbey Mahallesi'nde kiraladığı evde eşi ve 3 çocuğuyla yaşayan İranlı heykeltıraş Motei'nin yaptığı metal heykellere, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Motei, metal heykel yapımı, kaynakçılık ve asansör tamirciliğiyle de yanı sıra bu kez de hurdacılardan topladığı malzemelerle yaptığı tek tekerlekli motosiklet, vatandaşların ilgisini çekti. Motei, sağlam bir motosiklet satın alarak motor aksamını kullandı. Borudan yaptığı büyük çemberi lastikle kaplayıp motora bağlayan Motei, 4 ayda tüm parçaları bir araya getirerek motosikleti tamamladı. Hazırladığı düzenek sayesinde motorun hareket etmesini sağlayan Motei, kent sakinlerinin meraklı bakışları arasında test sürüşünü gerçekleştirdi. Motei'nin motosikletini gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışırken, alkışlarla karşıladı.

TEK TEKERLEKLİ MOTOSİKLETİYLE TEST SÜRÜŞÜ YAPTI

Ali Motei, hurdarılardan topladığı malzemelerlme tek tekerlekli motorsiklet yaptığını söyledi. Türkçeyi az bildiğini için kendi dili olan Soranice konuşan Ali Motei, "Temin ettiğim demir parçalarıyla ile bu motosikleti yaptım. Her bir parçası farklı bir yerden geldi. Vanlılar görünce çok şaşırıyor. Saatte 57 kilometre hız yapıyor.Amacım biraz daha geliştirmek. İnsanların ilgisinden de memnunum. Ayrıca kurduğum atölyede, hurdacılardan topladığı atık malzemelerle metal heykeller yapıyorum. İşimden çok memnunum. Destek olursa yaptığım motorsikleti daha da geliştireceğim" dedi.

İranlı heykeltıraş Motei'nin motosiklet sürüşünü izleyen vatandaşlar ise ilk kez böyle bir araçla karşılaştıklarını söyledi. Sürüşü izleyenlerden Esmanur Fırat çok şaşırdığını söyledi.

İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor
İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor
İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor
İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor
İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor
İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor
İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor
İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor
İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor
İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor
İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor
İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor
İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor
İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor
İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor

Heykel, Metal, Irak, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İranlı heykeltıraşın yaptığı tek tekerlekli motosiklet görenleri şaşırtıyor - Son Dakika


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