İranlı iki diplomat Arnavutluk'ta "istenmeyen kişi" ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İranlı iki diplomat Arnavutluk'ta 'istenmeyen kişi' ilan edildi - Son Dakika

İranlı iki diplomat Arnavutluk'ta "istenmeyen kişi" ilan edildi

6 saat önce

İran'ın Tiran Büyükelçiliğinde görevli iki diplomat, Arnavutluk makamlarınca "istenmeyen kişi" ilan edildi.

İranlı iki diplomat Arnavutluk'ta

İran'ın Tiran Büyükelçiliğinde görevli iki diplomat, Arnavutluk makamlarınca "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan vekili Gent Cakaj, yaptığı açıklamada, Mohammad Ali Arz Peimanemati ve Seyed Ahmad Hosseini Alast isimli İranlı diplomatların, statüleri ve Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ilkeleriyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiklerini belirtti.

Cakaj, "İran İslam Cumhuriyeti'nin iki temsilcisinden, Arnavutluk Cumhuriyeti topraklarından bir an evvel uzaklaşmaları istenmiştir." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk makamları, 2018 yılının aralık ayında da İran'ın Tiran Büyükelçiliğinde görev yapan iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Arnavutluk, Tiran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı: Trump 7 ay önce planladı
Hakkari'de ayağında 'iran 2018' yazılı halka bulunan güvercin yakalandı ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor

Son Dakika Haberleri
00:54 Serrac ve Selame Libya konulu Berlin süreci ile ateşkesi görüştü - Son Dakika
00:45 Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü - Son Dakika
00:44 Gazdan zehirlenen 3 kız kardeşten 1?i öldü, 2?sinin durumu ağır - Son Dakika
00:44 Otobüse arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
00:43 Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü - Son Dakika
00:24 Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
23:44 Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 00:58:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İranlı iki diplomat Arnavutluk'ta "istenmeyen kişi" ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]