İranlı internet fenomeni Tuzla Geri Gönderme Merkezine getirildi - Son Dakika

İranlı internet fenomeni Tuzla Geri Gönderme Merkezine getirildi

23.12.2020 21:06
İranlı internet fenomeni Tuzla Geri Gönderme Merkezine getirildi, System.String[]

KAĞITHANE'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni Mılad Hatamabadi Farahani, bugün Tuzla geri gönderme merkezine getirildi.

KAĞITHANE'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni Mılad Hatamabadi Farahani, bugün Tuzla geri gönderme merkezine getirildi.

Kağıthane'de polis aracıyla tur atan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İran uyruklu internet fenomeni

Mılad Hatamabadi F. gözaltına alınmış ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Mılad Hatamabadi Farahani göç idaresindeki işlemleri için iki gün önce Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezine teslim edilmişti. Buradaki 48 saatlik süresi dolan İranlı fenomen Tuzla'da bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi. Öte yandan, fenomen Mılad Hatamabadi Farahani'nin avukatlarından biri olan Av. Selim Topçu'nun Çağlayan Adliyesi İkinci Sulh Ceza Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma kararı almak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

- İstanbul
İranlı internet fenomeni Tuzla Geri Gönderme Merkezine getirildi
İranlı internet fenomeni Tuzla Geri Gönderme Merkezine getirildi

Kağıthane, Tuzla, Polis, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İranlı internet fenomeni Tuzla Geri Gönderme Merkezine getirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Türkçe Kur'an fetvası: Tercümesi Kur'an hükmünde değildir Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Eli kulağında, 7,2'lik bir deprem olacak İngiltere'de koronavirüsün tehlikeli bir mutasyonu daha tespit edildi Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'nın ifadesi ortaya çıktı: Bakla odunu tehdit değil, ikaz mahiyetinde Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı
Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i geriden gelerek 4-1 yendi Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i geriden gelerek 4-1 yendi         
20:54
F.Bahçe-Başakşehir maçında hakemin verdiği karar sosyal medyada infial yarattı F.Bahçe-Başakşehir maçında hakemin verdiği karar sosyal medyada infial yarattı         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 259 kişi vefat etti, 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 259 kişi vefat etti, 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi         
19:33
Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı, tavsiyeleriyle alay konusu oldu Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı, tavsiyeleriyle alay konusu oldu         
19:20
Menemenspor, Adanaspor maçında yabancı kuralını ihlal etti Menemenspor, Adanaspor maçında yabancı kuralını ihlal etti         
18:46
Bilim Kurulu toplantısının neden ertelendiği ortaya çıktı! Ankara'da aşı hareketliliği Bilim Kurulu toplantısının neden ertelendiği ortaya çıktı! Ankara'da aşı hareketliliği         
18:03
Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu         
17:08
Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı         
15:51
Pınar'ın katledildiği evdeki keşifte kahreden detay! Nasıl yaktığını anlatması için varil getirildi Pınar'ın katledildiği evdeki keşifte kahreden detay! Nasıl yaktığını anlatması için varil getirildi         
15:19
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı         
11:50
Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim         
11:39
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim         
11:05
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı         
23:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 21:24:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İranlı internet fenomeni Tuzla Geri Gönderme Merkezine getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei