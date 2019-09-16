iranlı iş adamına dehşeti yaşattılar...gasp ettiler, dayak attılar, bagaja kilitlediler

İranlı iş adamının başına gelmeyen kalmadı

- İstanbul'dan Ankara'ya kadar takip, Ankara'dan İstanbul'a kadar gasp ve tehdit.

Haber Taylan ERGÜN İSTANBUL, (DHA) İstanbul'da yaşayan İranlı iş adamı Alıreza Aghajanı Namını, Ankara'da önce kaçırıldı, sonra darp ve gasp edildi ve en sonunda da bir otomobilin bagajında elleri ve ayakları bağlı şekilde İstanbul'da otomobil bagajında terk edildi. Hayatının en kötü gününü yaşayan iş adamı bagajda havasızlıktan fenalaşmış bir halde polis tarafından bulundu. İş adamını gasp eden 4 kişiden 2'si jandarmanın titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Zanlılar çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

OTOMOBİL BOZULDU DİYEREK TENHA BİR YERE ÇEKTİLER

İran'lı iş adamının başına gelenler adeta filmleri aratmadı. İstanbul'da ticaretle uğraşan İranlı iş adamı Alıreza Aghajanı Namını, bazı işleri için Ankara'ya gitmek üzere lüks bir otomobil kiraladı. 2'si daha önce bir otomobil kiralama şirketinde çalışan 4 kişi, iş adamını 2 gün boyunca adım adım takip etti. iş adamının Ankara'da kaldığı oteli tespit eden zanlılar, 9 Eylül günü rezervasyon yaparak aynı otelde 1 gece kaldılar. İddialara göre, ertesi gün iş adamını arayan bir kişi, kiraladığı araçta teknik bir sorun yaşandığını söyleyerek aracı yeni bir araçla değiştireceklerini söyledi. İş adamının kaldığı otelin önüne gelen bir kişi, iş adamının kiraladığı lüks otomobilin kaputunu açarak bir süre aracı inceledi. Aracın arızalı olduğunu ve arızanın giderilmesinin kısa süreceğini söyleyen kişi, iş adamı ile birlikte bir oto sanayi sitesine gitmeleri gerektiğini söyledi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI, DÖVÜLEREK ARACA ZORLA BİNDİRİLDİ

Ankara'da bir oto sanayi sitesinin önüne geldiklerinde başka bir araçla 3 kişinin kendilerine doğru koştuklarını gören iş adamı, endişelendi ve çevrede bulunan bir iş yerine girerek saklanmaya çalıştı. 4 kişi, İranlı iş adamını sığındığı iş yerinden döverek ve ellerini bağlayarak zorla otomobile bindirdi.

TÜM PARASI GASP EDİLDİ

Zorla araca bindirilen iş adamı kendisini kaçıranlar tarafından önce tehdit edildi sonra tüm parası gasp edildi. Ankara'dan İstanbul'a kadar süren yolculuk esnasında İranlı iş adamının 5 bin dolar ile 3 bin lirasını gasp eden zanlıların, iş adamından banka hesaplarındaki paraları da istediği, ancak iş adamının 'hayır' cevabı üzerine dövüldüğü öğrenildi.

ELLERİ VE AYAKLARINI BAĞLAYIP, BAGAJA KAPATIP KAÇTILAR

Parası gasp edilen ve Ankara'dan başlayarak İstanbul'a kadar süren dehşet dolu yolculuk Arnavutköy'de sona erdi. Zanlılar İranlı iş adamını Arnavutköy'e bağlı Tayakadın Mahallesi'nde İstanbul Havalimanı yolu üzerinde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde kiraladığı otomobilin bagajına kapatarak kaçtılar.

POLİSLER FARKETMESE HAVASIZLIKTAN ÖLEBİLİRDİ

İstanbul Havalimanı yolu üzerinde yaklaşık 2 saat bagajda kapalı kalan iş adamı, polislerin dikkati sayesinde kurtuldu. Havalimanında görevli polisler, yol kenarında park etmiş otomobili görerek yanına geldikleri otomobilin bagajından ses geldiğini farkettiler. Bagajı açtıklarında İranlı iş adamı Alıreza Aghajanı Namını'yi elleri ve ayakları bağlanmış bir şekilde gören polis ekipleri, durumu bölgenin güvenliğini sağlayan Arnavutköy Jandarma ekiplerine bildirdi. Otomobilin bagajında havasız kaldığı için fenalaşan iş adamına polis ve jandarma görevlileri yardım etti.

Ankara'dan İstanbul'a kadar elleri ve ayakları bağlı bir şekilde getirildiğini söyleyerek başından geçenleri Jandarma ekiplerine anlatan Alıreza Aghajanı Namını, eski sekreterinin de aralarında bulunduğu bir şebekenin kendisini darp ve gasp ettiklerini söyleyerek şikayetçi oldu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Alıreza Aghajanı Namını'nin ifadesi doğrultusunda harekete geçen Jandarma ekipleri 4 gaspçıdan 2'sini yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltı süreleri sonunda Nöbetçi Mahkeme'ye sevkedilen zanlılar Rahmi Kırım ve Uğur Ağdaş tutuklandı. İş adamını verdiği bilgiler doğrultusunda şüphe üzerine gözaltına alınan iş adamının eski sekreteri Zhıla P. ile Orhan F., adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.