İranlı iş adamını kaçıran şüpheliler kamerada - Son Dakika

Küçükçekmece 'de birlikte ticaret yaptığı kişiler tarafından kaçırılan ve fidye istenen İran uyruklu Iraj Kazemi Babil (37)'in 7 şüphelisi polis tarafından yakalandı. Kaçırılma anı kameralara yansırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, 5 Eylül tarihinde sabah 09.40 saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iş insanı İran uyruklu Iraj Kazemi Babil kaldığı otelinin yanında bulunan büfeye girdi. Büfeden çıktığı sırada yanına yaklaşan 2 kişi tarafından zor kullanılarak kaçırılarak, şüphelilerin aracına bindirildi. Şüpheliler kaçırdıkları Iraj Kazemi Babil'in cep telefonu ve pasaportunu gasp etti. Şüpheliler kaçırdıkları iş adamını Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Özden Sokak üzerinde bulunan bir eve götürdü. Şüpheliler burada İranlı iş adamını rehin tutarak eziyet etti. Daha sonra Iraj Kazemi Babil'in yakınlarını arayarak 300 bin dolar fidye istedi

KISKIVRAK YAKALADILAR

İş adamının yakınları polisi arayarak durumu ihbar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kaçırılma olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin araç ve plakasını tespit ederek takip başlattı. Ekipler olaydan 24 saat sonra şüphelilerin ve iş adamının rehin olarak alındığı adresi tespit etti. Adrese giden ekipler, bodrum katından ses gelmesi üzerine daire içerisine girerek Iraj Kazemi Babil'i kurtararak, şüphelileri yakaladı.

KAÇIRILMA ANLARI KAMERADAAsayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Emrah İ. (33), Metin Ö.(43), Mehmet Y.(40), Fikret T.(50), Veysel T.(30), Osman T.(27) ve Doğancan A.(23)' ün çok sayıda suçtan kayıtları olduğu belirtildi. Yapılan soruşturmada şüphelilerden Mehmet Y.'nin yaklaşık bir buçuk yıldır İran uyruklu Iraj Kazemi Babil ile ticaret yaptığı aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Öte yandan İran uyruklu Iraj Kazemi Babil' in bir büfeden çıkarken 2 kişinin koluna girerek zorla götürmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Karşı koymaya çalışan Iraj Kazemi Babil'in şüphelilerle birlikte tekrar büfeye girip tartıştıkları anlar görülüyor. Ardından şüphelilerin Iraj Kazemi Babil'i zorla dışarı çıkartarak götürdükleri anlar kameralara kaydedildi.

