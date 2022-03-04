İranlı iş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılar yakalandı - Son Dakika
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İranlı iş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılar yakalandı

04.03.2022 13:05
İranlı iş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılar yakalandı

Beşiktaş'ta 7 şahıs İranlı iş adamını kaçırarak 2 milyon TL fidye istedi.

Beşiktaş'ta 7 şahıs İranlı iş adamını kaçırarak 2 milyon TL fidye istedi. İş adamı polis ekiplerince kurtarılırken, 7 gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 26 Şubat günü Beşiktaş Etiler'de sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İranlı iş adamı Ali S.'nin akrabası polisi arayarak amcasının kaçırıldığını ve 2 milyon TL fidye istendiğini söyledi. Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kameraları inceleyerek Ali S.'nin en son yanında görünen iki arkadaşı Kambız G. ve Hakan T. gözaltına alındı. Şahısların sorgusunda Ali S. ile kendilerinin de kaçırıldığını ancak şüphelilerin bir süre sonra ikisini yolda bıraktıklarını söyledi. Polis ekiplerinin çalışmaların devamında 7 şahsın, taksi ile giden 3 arkadaşı takip ettikleri ve araçtan indikleri sırada zorla kendi araçlarına bindirip kaçırdıkları tespit etti. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından 28 Şubat tarihinde düzenlenen operasyonda kaçırılan işadamı kurtarıldı onu kaçıran 7 şüpheli ise polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, İbrahim P. (31), İkram P.(19), İslam P.(22), Emrah Ö.(28), Mustafa Ç.A.(27), Serhat A.(27), Olcay Ö.(22) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

İranlı iş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılar yakalandı

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Türk Lirası, Beşiktaş, İş Adamı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İranlı iş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İranlı iş adamını kaçırıp fidye isteyen zanlılar yakalandı - Son Dakika
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