İranlı iş insanın evinden milyonluk soygun şüphelisi 3 vatandaşı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İranlı iş insanın evinden milyonluk soygun şüphelisi 3 vatandaşı yakalandı - Son Dakika

İranlı iş insanın evinden milyonluk soygun şüphelisi 3 vatandaşı yakalandı

7 saat önce

ANTALYA'da yerleşik yaşayan İranlı S.N.'nin evindeki çelik kasadan 110 bin dolar, 17 bin 235 lira ve 8 bin 500 İran Riyali ile 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan 3 İranlı, gözaltına alındı.

İranlı iş insanın evinden milyonluk soygun şüphelisi 3 vatandaşı yakalandı, System.String[]

ANTALYA'da yerleşik yaşayan İranlı S.N.'nin evindeki çelik kasadan 110 bin dolar, 17 bin 235 lira ve 8 bin 500 İran Riyali ile 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan 3 İranlı, gözaltına alındı.

Hırsızlık olayı, 2 Şubat günü saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde yaşandı. Antalya'da yerleşik yaşayan İranlı iş insanı S.N., evindeki çelik kasadan 110 bin dolar, 17 bin 235 lira ve 8 bin 500 İran riyali ile yaklaşık 500 bin lira tutarında ziynet eşyasının çalındığını belirterek, şikayetçi oldu. Hemen harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan araştırmalar sonunda şüphelilerin İran uyruklu M.A.Z.P., S.A.Z.P. ve E.M. olduğunu belirledi. 3 şüpheli, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise 110 bin dolar ile çalınan ziynet eşyalarının bir bölümü ve tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Fener Mahallesi, Antalya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:04 Kaynak: DHA
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