İranlı iş insanının evinden milyonluk soygun şüphelisi 3 vatandaşı yakalandı (2) - Son Dakika

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İranlı iş insanının evinden milyonluk soygun şüphelisi 3 vatandaşı yakalandı (2)
6 saat önce
3 İRANLI TUTUKLANDIAntalya'da yerleşik yaşayan İranlı S.N.'nin evindeki çelik kasadan 110 bin dolar, 17 bin 235 lira ve 8 bin 500 İran Riyali ile 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan İranlı Milad Abdolhossein Zadeh Pilehrood, Sam Abdolhossein Zadeh Pilehroud ile Ehsan...
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:56 Kaynak: DHA
3 İRANLI TUTUKLANDI
Antalya'da yerleşik yaşayan İranlı S.N.'nin evindeki çelik kasadan 110 bin dolar, 17 bin 235 lira ve 8 bin 500 İran Riyali ile 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan İranlı Milad Abdolhossein Zadeh Pilehrood, Sam Abdolhossein Zadeh Pilehroud ile Ehsan Mahnani, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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