İranlı iş insanının evinden milyonluk soygun şüphelisi 3 vatandaşı yakalandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İranlı iş insanının evinden milyonluk soygun şüphelisi 3 vatandaşı yakalandı (2) - Son Dakika

İranlı iş insanının evinden milyonluk soygun şüphelisi 3 vatandaşı yakalandı (2)

6 saat önce

3 İRANLI TUTUKLANDIAntalya'da yerleşik yaşayan İranlı S.N.'nin evindeki çelik kasadan 110 bin dolar, 17 bin 235 lira ve 8 bin 500 İran Riyali ile 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan İranlı Milad Abdolhossein Zadeh Pilehrood, Sam Abdolhossein Zadeh Pilehroud ile Ehsan...

İranlı iş insanının evinden milyonluk soygun şüphelisi 3 vatandaşı yakalandı (2), System.String[]

3 İRANLI TUTUKLANDI

Antalya'da yerleşik yaşayan İranlı S.N.'nin evindeki çelik kasadan 110 bin dolar, 17 bin 235 lira ve 8 bin 500 İran Riyali ile 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan İranlı Milad Abdolhossein Zadeh Pilehrood, Sam Abdolhossein Zadeh Pilehroud ile Ehsan Mahnani, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.


Antalya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:56 Kaynak: DHA
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