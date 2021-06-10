İranlı iş insanları Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti

İran'dan Van'a gelen bir grup iş insanı, Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret ederek kentte yapmak istedikleri yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilmez, kente gelen İranlı 33 iş insanı ile Valilik Alipaşa toplantı salonunda bir araya geldi.

İran'da yaptıkları çalışmalar hakkında Bilmez'i bilgilendiren iş insanları, Van'da kendi sektörlerindeki yatırımcılarla bağlantı kurmak istediklerini belirtti.

Van'ın yatırım yapmak için cazip bir il olduğunu vurgulayan iş inşaları, Bilmez'e ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Bilmez ise yatırım için Van'ı tercih edilmesinin kendilerini memnun ettiğini belirtti.