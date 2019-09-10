İranlı kadın stadyum yasağı nedeniyle kendini yaktı

İran'da erkek kılığında stadyuma girmeye çalışırken yakalanarak tutuklanan kadın yargılanmayı beklerken kendini yaktı ve yaşamını yitirdi.İranlı Seher Hudayari 1 Eylül'de İslam Devrim Mahkemesi önünde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Birçok İranlıyı şoke eden bu olaydan sonra İran medyası ilk kez bugün Khodayari'nin Cuma günü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.



Seher Hudayari 29 yaşındaydı ve hapse girmek istemiyordu. Altı ay hapis cezası alabileceği belirtiliyordu. Erkek kılığında stadyuma gitmişti ancak İranlı kadınlara futbol maçı izlemek yasaktı. İran'daki İstiklal Kulübü'nün taraftarı olan genç kadın takımın maçını izlemek için takımının rengi mavi bir mantoyla 12 Mart'ta stadyuma gitmişti. Tutuklandıktan birkaç gün sonra yargılaması başlayana kadar kefaletle serbest bırakılmıştı.



"Mavi Kız"ın kaderi



İran Parlamentosu'nda kadınlardan sorumlu başkanı Parvaneh Salahshouri Twitter hesabında yaptığı açıklamada "O sadece bir 'mavi kız' değildi. Sahar erkeklerin, kadınların ne yapıp yapamayacağına karar verdiği bir ülkenin kızıydı. Onun tutuklanması ve yanmasından hepimizin sorumluyuz" dedi. Son günlerde reform yanlısı milletvekilleri parlamentoda "mavi kız"ın kaderini tartışıyor.



İran ve Kanada vatandaşı gazeteci Maziyar Bahari DW'ye verdiği söyleşide İranlı yetkililerin, Seher'in ailesine kızlarının yeterince sorun yarattığını söylediğini ve basınla konuşmalarına izin vermediğini belirtti.



Seher Hudayari'nin yaşadıkları İran'da tartışma yarattı. Kadınlara stadyumda "yarı çıplak adamların oynamasını izleme" yasağı muhafazakar din adamları tarafından dini olarak gerekçelendiriliyor. Ancak pek çok kadın bunu kabul etmek istemiyor. Kadınlar stadyumların önünde gösteri yapıyor ve birkaç kez de FIFA'ya başvurdu. FIFA İran'dan yasağı kaldırmasını istiyor ve kaldırmadığı taktirde 2022 Dünya Kupası'na katılımının tehlikeye gireceği uyarısında bulunuyor.



Ilımlı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu sorunu çözmeye çalışsa da din adamları yasakta ısrar ediyor.



Shabnam von Hein



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