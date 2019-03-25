İranlı Kadınlar Gizlice Dövme Yaptırıyor
1 saat önce
İran'da dövme yaptırmak yasa dışı değil ancak çok da hoşgörüyle karşılanmıyor.
İran
'da dövme yaptırmak yasa dışı değil ancak çok da hoşgörüyle karşılanmıyor. Bu yüzden dövme sanatçıları bu hizmerlerini gizli tutmaya çalışıyor. Dövme yaptıran kadınlar da kamuya açık alanlarda vücutlarındaki bu sanat eserlerini gizli tutuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:01
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