Üye Girişi
İranlı karı kocanın İtalya hayali Arnavutköy'de kabusa döndü - Son Dakika

İranlı karı kocanın İtalya hayali Arnavutköy'de kabusa döndü

11.08.2021 09:04
İranlı karı kocanın İtalya hayali Arnavutköy'de kabusa döndü, System.String[]

İSTANBUL'dan İtalya'ya yasadışı yollarla gitmek isteyen İranlı çift, internetten tanıştıkları Afganistan uyruklu kişilerce gasp edildi.

İSTANBUL'dan İtalya'ya yasadışı yollarla gitmek isteyen İranlı çift, internetten tanıştıkları Afganistan uyruklu kişilerce gasp edildi. 12 saat boyunca rehin alınan İranlı çift, rehin tutuldukları evin penceresinden atlayarak kurtuldu. Mahalle sakinlerinin yardımına koştuğu İranlı çiftin pencereden atladıkları ve bir marketin tentesinin üzerine atladıktan sonra yere düştükleri o anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. İranlı çifte dehşeti yaşatan Afgan uyruklu 7 kişiden 3'ü kaçarken, diğer 4 kişi ise mahalle sakinlerinin çabası ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı  polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Afgan uyruklu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNTERNETTEN TANIŞTIKLARI AFGANLAR TUZAĞA DÜŞÜRDÜFilmleri aratmayacak olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. İran uyruklu Payam K. ile karısı Zahra K., İtalya'ya gitme hayallerini yasadışı yöntemlerle gerçekleştirmek istedi. İnternetten tanıştıkları Afgan uyruklu kişilerle belirli bir para karşılığında anlaşan İranlı çift, Aksaray'da bir buluşma gerçekleştirdi. Afgan uyruklu kişiler, İranlı çifti 8 Ağustos günü akşam saatlerinde Arnavutköy'e getirdi. Burada otelde kalacaklarını söyledikleri İranlı çifti bir apartmanın ikinci katındaki daireye koyan Afgan gaspçılar, elleri ve ayaklarını bağladıkları çifti gasp etti. Yaklaşık 3 bin lira ve cep telefonlarını aldıkları İranlı çiftin, İran'da yaşayan akrabalarını arayarak 14 bin Euro fidye isteyen Afgan gaspçılar, İranlı çiftin el ve ayakları bağlı halde çektikleri videolarını da akrabalarına gönderdi. KARI-KOCA CAMDAN ATLAYARAK KURTULDU12 saat boyunca rehin tutuldukları apartman dairesinden, sabaha karşı bir yolunu bularak el ve ayaklarındaki ipleri çözen Payam K. ve Zahra K. çifti, odanın penceresini açarak apartman girişindeki marketin tentesinin üzerine atladı. Önce tenteye ardından da yere düşen İranlı çift, yardım çığlığı attılar. Yardımına koştuğu çiftin rehin tutulduklarını anlayan mahalle sakinleri durumu hemen polise haber verdi. İranlı çiftin pencereden atladığını fark eden Afgan çete üyeleri evden kaçmak istedi.  Kaçmaya çalışanlardan 1'i mahalle sakinleri tarafından yakalanarak eve kapatılırken, kaçan 6 kişiden 3'ü de mahalle aralarında polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Polis ekipleri Afgan uyruklu 4 gaspçıyı gözaltına alırken, rehin tutulan İranlı çitf ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin kaçan 3 Afgan gaspçıyı yakalama çalışmaları devam ederken adliyeye sevk edilen 4 Afgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İtalya hayalleri Arnavutköy'de son bulan İranlı çift ise resmi işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi. KAÇMAYA ÇALIŞAN GASPÇIYI MAHALLELİ YAKAYIP EVE KAPATTIRehin tutuldukları apartman dairesinin ikinci katından bir marketin tentesine atlayarak kurtulan İranlı çiftin yardımına koşan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen market sahibi Fahrettin Kızılağıl, "Sabah 5 buçuk sıralarında oldu olay. Arkadaşlarım haber verince ben de hemen geldim buraya. Üst katımızda otura Afganlar 2 İranlıyı gasp etmişler. El ve ayakları bağlı olan karı koca bir yolunu bulup atlamışlar. Dükkanımın üzerindeki brandaya atlayarak kurtulmuşlar. Geldiğimizde burası kalabalıktı. Kaçan Afganlar oldu. Mahalledeki arkadaşlar peşlerinde koşmuş ama izlerini kaybetmişler. Kaçmaya çalışanlardan birini de tutarak evden içeri attık ve polisin gelmesini bekledik. Bazen haberlerde izliyoruz ama biz burada yaşayınca çok şaşırdık. 2 Afgan bir araya gelince çete oluyormuş zaten" dedi. FIRIN SAHİBİ GASPÇILARA SESLENDİ: GELİP BORCUNUZU ÖDEYİNAfgan gaspçıların uzun zamandır mahallelerinde yaşadıklarını söyleyen ekmek fırını işletmecisi Abdülbaki Aras, "Gelip gider bizden de alışveriş yapardılar. Böyle bir şey beklemezdik onlardan. Bundan sonra daha dikkatli ve tedbirli olacağız. Kime nasıl güveneceğimizi şaşırdık. Bize de borçları var zaten. Sesleniyorum, gelip borçlarını ödesinler" diye konuştu.


İranlı karı kocanın İtalya hayali Arnavutköy'de kabusa döndü
İranlı karı kocanın İtalya hayali Arnavutköy'de kabusa döndü
İranlı karı kocanın İtalya hayali Arnavutköy'de kabusa döndü
İranlı karı kocanın İtalya hayali Arnavutköy'de kabusa döndü
İranlı karı kocanın İtalya hayali Arnavutköy'de kabusa döndü
İranlı karı kocanın İtalya hayali Arnavutköy'de kabusa döndü
İranlı karı kocanın İtalya hayali Arnavutköy'de kabusa döndü
İranlı karı kocanın İtalya hayali Arnavutköy'de kabusa döndü
İranlı karı kocanın İtalya hayali Arnavutköy'de kabusa döndü

Arnavutköy, Afganistan, İstanbul, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İranlı karı kocanın İtalya hayali Arnavutköy'de kabusa döndü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler 08:30 Etkili sağanak yağış Bartın'da sel ve heyelana neden oldu! İşte felaketi yaşayan şehirden ilk görüntüler MasterChef'te bir ilk! Diğer şefler kararsız kalınca ana kadroya giren yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi 07:56 MasterChef'te bir ilk! Diğer şefler kararsız kalınca ana kadroya giren yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması üzerine mahalleli sokağa döküldü 07:21 Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması üzerine mahalleli sokağa döküldü
ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun 00:51 ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Zindaşti'yi şikayet ettim, devlet de bana koruma verdi 00:01 Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Zindaşti'yi şikayet ettim, devlet de bana koruma verdi Eda Nur'un 22:06 Eda Nur'un "Bana tecavüz etti" dediği şüphelinin savunması ortaya çıktı: Elini bile zorla tutmadım
Zeytinburnu'ndaki Taliban bayrağı açılması görüntülerinin geçen seneye ait olduğu tespit edildi 20:41 Zeytinburnu'ndaki Taliban bayrağı açılması görüntülerinin geçen seneye ait olduğu tespit edildi 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 20:13 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı

Son Dakika Haberleri
17:10 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü
17:03 Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı
16:45 İstanbul'a ayak basan Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
16:44 Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı
16:39 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar
16:37 Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu
16:36 Altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü
16:35 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
16:18 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek
15:35 Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı
Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulan paylaşım Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulan paylaşım         
08:44
Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor         
08:11
Rusların yeni avcı uçağı Su-75 Checkmate, ABD'yi korkuttu: Başımızı gerçekten ağrıtacak Rusların yeni avcı uçağı Su-75 Checkmate, ABD'yi korkuttu: Başımızı gerçekten ağrıtacak         
07:47
Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar cansız bir beden buldu Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar cansız bir beden buldu         
04:34
Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor         
00:28
Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!         
22:13
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti         
20:09
Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü         
19:33
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü         
17:32
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın         
15:18
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 09:24:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İranlı karı kocanın İtalya hayali Arnavutköy'de kabusa döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement