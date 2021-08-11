Üye Girişi
İranlı karı kocayı kaçırıp ailelerinden fidye isteyen yabancı uyruklu çete yakalandı - Son Dakika

İranlı karı kocayı kaçırıp ailelerinden fidye isteyen yabancı uyruklu çete yakalandı

11.08.2021 10:17

İstanbul'dan İtalya'ya yasa dışı yollarla gitmek isteyen İranlı karı-koca, internetten tanıştığı yabancı uyruklu kişilerce gasp edildi.

İstanbul'dan İtalya'ya yasa dışı yollarla gitmek isteyen İranlı karı-koca, internetten tanıştığı yabancı uyruklu kişilerce gasp edildi. 12 saat boyunca rehin alınan İranlı karı-koca, rehin tutuldukları evin penceresinden atlayarak kurtuldu. Mahalle sakinlerinin yardımına koştuğu İranlı çiftin pencereden atladıkları ve bir marketin tentesinin üzerine atladıktan sonra yere düştükleri o anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Gözaltına alınan çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

Olay, İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. İran uyruklu Payam K. ile karısı Zahra K., İtalya'ya gitme hayallerini yasa dışı yöntemlerle gerçekleştirmek istedi. İnternetten tanıştıkları yabancı uyruklu kişilerle belirli bir para karşılığında anlaşan İranlı çift, Aksaray'da bir buluşma gerçekleştirdi. Zanlılar, İranlı çifti 8 Ağustos günü akşam saatlerinde Arnavutköy ilçesine getirdi. Burada otelde kalacaklarını söyledikleri İranlı çifti bir apartmanın 2.ci katındaki daireye koyan gaspçılar, elleri ve ayaklarını bağladıkları çifti gasp etti. Yaklaşık 3 bin lira ve cep telefonlarını aldıkları İranlı çiftin, İran'da yaşayan akrabalarını arayarak 14 bin Euro fidye isteyen gaspçılar, İranlı karı-kocanın el ve ayakları bağlı halde çektikleri videolarını da akrabalarına gönderdi.

12 saat boyunca rehin tutuldukları apartman dairesinden, sabaha karşı bir yolunu bularak el ve ayaklarındaki ipleri çözen Payam K. ve Zahra K. çifti, odanın penceresini açarak apartman girişindeki marketin tentesinin üzerine atladı. Önce tenteye ardından da yere düşen İranlı çift, yardım çığlığı attılar. Yardımına koştuğu çiftin rehin tutulduklarını anlayan mahalle sakinleri durumu hemen polise haber verdi. İranlı çiftin pencereden atladığını fark eden çete üyeleri evden kaçmak istedi. Kaçmaya çalışanlardan 1'i mahalle sakinleri tarafından yakalanarak eve kapatılırken, kaçan 6 kişiden 3'ü de mahalle aralarında polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Polis ekipleri yabancı uyruklu 4 gaspçıyı gözaltına alırken, rehin tutulan İranlı karı-koca ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin kaçan 3 gaspçıyı yakalama çalışmaları devam ederken adliyeye sevk edilen 4 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İtalya hayalleri Arnavutköy'de son bulan İranlı çift ise resmi işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi.

İranlı karı ve kocanın dükkanının tentesine atladığı esnaf Fahrettin Kızılalp, "Sabah saat 05.30 sularıydı bizim üst komşu beni aradı ve dükkanımda bir şeyler olduğunu söyledi ben de hemen kalktım buraya geldim. Hırsız girdiğini düşünmüştüm ben aslında ama sonradan baktık ki üstte oturanlar 2 İranlıyı kaçırıp gasp edip burada işkence etmişler. Onlarda artık dayanamayıp brandanın üstüne atlamışlar. Durumları perişan haldeydi artık dayanamayıp atlamışlar aşağıya elleri ayakları bağlı olsa atlayamazlardı herhalde elleri ayakları açıktı. Benim dükkanımın brandasına atlamışlar ama bunlar yurt dışına gitmek istiyormuş o yüzden bu çeteye uymuşlar. Onlar atlayınca çete kaçmaya başlamış bizim mahalleli arkadaşlar koşarak yakalamışlar sonra da polise teslim etmişler. Polisler gelince onları polislere teslim ettik biz" şeklinde konuştu.

Aynı mahalle de fırıncılık yapan Abdülbaki Aras ise, "Uzun zamandır burada bize komşuydular ve bizden alışveriş yapıyorlardı asla böyle bir şey beklemiyorduk. Ben evimden kamerayı izliyordum polisleri görünce hemen çocukları aradım baksınlar diye. Çocuklar bakınca ortaya çıktı ki bir karı kocayı burada reyin tutmuşlar. O karı koca da İtalya'ya gitmek istiyormuş o yüzden bunlarla iletişime geçmişler onlarda burayı birkaç gün kalacakları otel olarak kandırıp buraya getirmişler. Bir de ben fırıncı olduğum için kimseyi aç bırakmıyorum veriyorum onların bana borcu var buradan sesleniyorum borçlarını ödesinler" ifadelerini kullandı.

(Batuhan Toprak/İHA)

İranlı karı kocayı kaçırıp ailelerinden fidye isteyen yabancı uyruklu çete yakalandı
İranlı karı kocayı kaçırıp ailelerinden fidye isteyen yabancı uyruklu çete yakalandı
İranlı karı kocayı kaçırıp ailelerinden fidye isteyen yabancı uyruklu çete yakalandı
İranlı karı kocayı kaçırıp ailelerinden fidye isteyen yabancı uyruklu çete yakalandı

İstanbul, Aksaray, İtalya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İranlı karı kocayı kaçırıp ailelerinden fidye isteyen yabancı uyruklu çete yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü 11:40 Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı 11:24 Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi 11:16 Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi
Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı 11:12 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti 11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! 10:35 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!
Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor 08:11 Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! 22:13 Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!

Son Dakika Haberleri
11:23 Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı
11:16 Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi
11:14 "Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi
11:13 Yeni güne yatay seyirle başlayan dolar 8,60'tan işlem görüyor
11:12 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
11:10 Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş
11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti
11:01 Gram altın güne yükseliş ile başladı! Altının gram fiyatı 476 liradan işlem görüyor!
10:47 Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!
10:34 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!
ABD'den koronavirüs uyarısı! Aralarında Fransa ve İsrail'de bulunduğu 8 ülkeye ABD'den koronavirüs uyarısı! Aralarında Fransa ve İsrail'de bulunduğu 8 ülkeye "seyahat etmeyin" uyarısı         
11:46
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mülteci sorunu için çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mülteci sorunu için çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:39
Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti         
11:22
"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi         
11:14
Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş         
11:11
Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!         
10:47
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor         
00:28
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı         
20:13
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 11:54:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İranlı karı kocayı kaçırıp ailelerinden fidye isteyen yabancı uyruklu çete yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement