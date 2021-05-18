İranlı karısını öldüresiye döven koca ev hapsi tedbiriyle serbest kaldı - Son Dakika

İranlı karısını öldüresiye döven koca ev hapsi tedbiriyle serbest kaldı

18.05.2021 16:04

İranlı karısını öldüresiye döven koca ev hapsi tedbiriyle serbest kaldı Kendisini öldüresiye döven kocasının serbest kalmasına tepki gösteren Galavizh Ayoubi Amirabad, "Beni öldürünce mi tutuklayacaksınız.

İranlı karısını öldüresiye döven koca ev hapsi tedbiriyle serbest kaldı

Kendisini öldüresiye döven kocasının serbest kalmasına tepki gösteren Galavizh Ayoubi Amirabad, "Beni öldürünce mi tutuklayacaksınız. Ben öldükten sonra onu tutuklamayın" diyerek gözyaşlarına boğuldu

Amirabad, duruşmaya giderken bahçenin demir kapısını kilitlediğini geldiğinde ise demir kapının bir kısmının yerinde olmadığını, bunun da kendisine bir mesaj olduğunu söyledi

Kadının avukatı Umut Tamer Topuz, karara itiraz edeceklerini, müvekkilinin can güvenliğinin olmadığını, sanığa elektronik kelepçesiz ev hapsi verildiğini söyledi

ADANA - Adana'da İranlı mimar karısını darp ettiği iddiasıyla tutuklanan koca, ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kendisini öldüresiye döven kocasının serbest kalmasına tepki gösteren Galavizh Ayoubi Amirabad, "Beni öldürünce mi tutuklayacaksınız? Ben öldükten sonra onu tutuklamayın" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde 14 Nisan günü komşusuna iftara giden 32 yaşındaki İran uyruklu mimar Galavizh Ayoubi Amirabad, 4 yıllık kocası Z.Ç. tarafından öldüresiye darp edildi. Galavizh Ayoubi Amirabad'ın darp edildiği görüntüler kızı tarafından sosyal medyada paylaşılınca kocası Z.Ç. polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İranlı kadının mimar olduğu, ülkesinde kadın haklarını savunduğu için idama mahkum edildiği ve kaçıp Türkiye'ye sığındığı ortaya çıkmıştı.

Bugün 22. Asliye Ceza Mahkemesinde darp olayının ilk duruşması yapıldı. Mahkeme hakimi tarafları dinledikten sonra sanığı elektronik kelepçe olmadan ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Bu karar üzerine İranlı kadın yıkıldı.

Adliyeye giderken bahçe demir kapısını kilitledi, geldiğinde çalındığını gördü

Galavizh Ayoubi Amirabad, avukatı Umut Tamer Topuz ve kızıyla birlikte mahkemeden sonra evine döndü. Amirabad, evine geldiğinde sabah giderken kilitlediği bahçenin demir kapısının yarısının çalındığını gördü. Amirabad bu durumun da kendisine verilen mesaj olduğunu söyleyerek, "Benim kocam daha önce bir kişiyi öldürmüş, kendi öz kız kardeşini darp edip kolunda sigara söndürmüş. Beni öldüresiye darp etti. Hem de bunu defalarca kez yaptı. Ancak serbest kaldı. Eve geldim ne göreyim demir kapının yarısını çalmışlar. Bununla da bir mesaj veriyorlar" dedi.

"Ben ölünce mi tutuklayacaklar"

Amirabad, Türkiye'ye haklarını korumak için kaçtığını hatırlatarak, "Hakim kocamı serbest bıraktı. Benim can güvenlik yok. Beni şimdi kim koruyacak? Ben çocuklarımla tek başıma yaşıyorum. Daha önce kocam zaten 'ben tutuklansam da tutuklanmasam da seni öldüreceğim' demişti. Ben şimdi ne yapacağım? Ben öldükten sonra kocamı tutuklamayın onu şimdi tutuklayın. Ben ölünce çocuklarım tek başına kalacak" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Avukat Umut Tamer Topuz ise sanığın Ankara'da bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralamaktan 10 yıl hapis cezası alıp cezaevinde yatıp çıktığını, kendi öz kız kardeşine bile işkence yaptığını ancak buna rağmen hakimin ev hapsi tedbiriyle onu serbest bıraktığını söyledi. Topuz, "Üstelik elektronik kelepçesiz ev hapsi tedbiri verildi. Şimdi polis korusun diyorlar. Her sanığın başına bir polis dikemezsiniz. Bu kişinin tutuklu kalması gerekiyordu. Müvekkilimin can güvenliği yok. Onu koruyacak kimse yok. Bu karara itiraz edeceğiz" diye konuştu.

İranlı karısını öldüresiye döven koca ev hapsi tedbiriyle serbest kaldı
İranlı karısını öldüresiye döven koca ev hapsi tedbiriyle serbest kaldı
İranlı karısını öldüresiye döven koca ev hapsi tedbiriyle serbest kaldı
İranlı karısını öldüresiye döven koca ev hapsi tedbiriyle serbest kaldı
İranlı karısını öldüresiye döven koca ev hapsi tedbiriyle serbest kaldı

Türkiye, Polis, Adana, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İranlı karısını öldüresiye döven koca ev hapsi tedbiriyle serbest kaldı - Son Dakika


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