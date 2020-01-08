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'İranlı Kasım Süleymani, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynadı' iddiası
6 saat önce
İran'a yakınlığıyla bilinen Kudüs TV Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Şirin, katıldığı bir televizyon programında ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde önemli rol oynadığını ileri sürdü.
İran'a yakınlığıyla bilinen Kudüs TV Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Şirin, katıldığı bir televizyon programında ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin engellenmesinde önemli rol oynadığını ileri sürdü.
TV5'te Buluşma Noktası adlı programa katılan Şirin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymani'nin 15 Temmuz'da Türkiye için ne yaptığını biliyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:04
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