'İranlı Kasım Süleymani, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynadı' iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'İranlı Kasım Süleymani, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynadı' iddiası - Son Dakika Dünya

'İranlı Kasım Süleymani, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynadı' iddiası

6 saat önce

İran'a yakınlığıyla bilinen Kudüs TV Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Şirin, katıldığı bir televizyon programında ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde önemli rol oynadığını ileri sürdü.

'İranlı Kasım Süleymani, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynadı' iddiası, System.String[]

İran'a yakınlığıyla bilinen Kudüs TV Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Şirin, katıldığı bir televizyon programında ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin engellenmesinde önemli rol oynadığını ileri sürdü.


TV5'te Buluşma Noktası adlı programa katılan Şirin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymani'nin 15 Temmuz'da Türkiye için ne yaptığını biliyor" dedi.

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Kasım Süleymani, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:04 
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