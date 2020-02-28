İranlı komedyen, orkestra şefi rolüyle koronavirüse karşı el temizliğini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İranlı komedyen, orkestra şefi rolüyle koronavirüse karşı el temizliğini anlattı - Son Dakika

İranlı komedyen, orkestra şefi rolüyle koronavirüse karşı el temizliğini anlattı

6 saat önce

İranlı tiyatro sanatçısı Danyal Hayırhah, ülkede şu ana kadar 34 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için klasik müzik eşliğinde nasıl el yıkanması gerektiğini anlattı.

İranlı komedyen, orkestra şefi rolüyle koronavirüse karşı el temizliğini anlattı, System.String[]

İranlı tiyatro sanatçısı Danyal Hayırhah, ülkede şu ana kadar 34 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için klasik müzik eşliğinde nasıl el yıkanması gerektiğini anlattı.

İranlı tiyatro sanatçısı ve komedyen Hayırhah, Instagram hesabından yayımladığı görüntülü paylaşımında, ülkede hızla yayılan Kovid-19'dan korunmak için gereken hijyen kurallarına dikkati çekti.

Paylaşımında, klasik müzik eşliğinde senfoni orkestrası şeflerinin orkestrayı yönetme şeklini canlandırarak ellerin nasıl doğru yıkanacağını anlatan Hayırhah, "Senfoni orkestrası şefi anlatımıyla kriz zamanında doğru el yıkama yöntemiyle belayı def etmek. Ciddiye alalım." ifadelerini kullandı.

Hayırhah'ın paylaşımı sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından görüntülenirken kullanıcılar tarafından da takdir topladı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 83 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 800'ü aştı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini açıklamıştı.

İran'da Kovid-19 tespit edilenler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 6 milletvekili de bulunuyor.

Doktorlar virüsten korunmak için özellikle ellerin sıklıkla yıkanması gerektiğini belirtiyor.

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:50 Kaynak: AA
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