İranlı komutan evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İranlı komutan evinde ölü bulundu - Son Dakika

İranlı komutan evinde ölü bulundu

17 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı'nın İran'ın güneyinde bulunan Darhovin kırsal bölgesi sorumlusu Yüzbaşı Abdulhüseyn Muceddemi, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

İranlı komutan evinde ölü bulundu, System.String[]

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı'nın İran'ın güneyinde bulunan Darhovin kırsal bölgesi sorumlusu Yüzbaşı Abdulhüseyn Muceddemi, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.


İran Besic Teşkilatı komutanı Muceddemi İran'ın Huzistan eyaletinde bulunan Şadgan kentine bağlı Darhovin kırsal bölgesinde, sabaha karşı kimliği belirsiz maskeli kişilerce evinde silahlı saldırıya uğradı.


Şadgan Valiliği yaptığı açıklama da Besic Komutanı Muceddemi'nin hayatını kaybettiği ve saldırıyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtilerek kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi. - TAHRAN

Devrim Muhafızları, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:39 Kaynak: İHA
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