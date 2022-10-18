İranlı komutan Suudi Arabistan medyasını ülkedeki göstericileri kışkırtmakla suçladı - Son Dakika
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İranlı komutan Suudi Arabistan medyasını ülkedeki göstericileri kışkırtmakla suçladı

18.10.2022 00:00
İranlı komutan Suudi Arabistan medyasını ülkedeki göstericileri kışkırtmakla suçladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Suudi Arabistan medyasını İran'daki göstericileri kışkırtmakla suçladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Suudi Arabistan medyasını İran'daki göstericileri kışkırtmakla suçladı.

Tasnim Haber Ajansına göre Selami, ülkenin kuzeyindeki Azerbaycan sınırında bulunan Aras Nehri yakınlarında Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikatta askerlere hitap etti.

İranlı genç kız Mahsa Emini'nin ölümü sonrası ülke geneline yayılan gösterilere işaret eden Selami, Suudi Arabistan medyasını hedef aldı.

Suudi Arabistan yönetimine hitaben Selami, "Açıkça gençlerimizi kışkırtma çabasında olan medyanızı kontrol altına almanız konusunda uyarıyorum." dedi.

Selami, medya yoluyla İran'ın iç işlerine müdahale etme amacı olduğunu iddia ettiği Suudi Arabistan'ı "savunma açıkları bulunduğu" yönündeki ifadelerle tehdit etti.

İranlı komutan hedef aldığı medyanın ismini vermezken, Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı, bahsi geçen medya kuruluşlarının Suudi Arabistan destekli olduğu öne sürülen Londra merkezli "Iran International TV, Suudi Arabistan merkezli Al Arabia ve Al Hadath" televizyon kanalları olduğuna işaret etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İranlı komutan Suudi Arabistan medyasını ülkedeki göstericileri kışkırtmakla suçladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İranlı komutan Suudi Arabistan medyasını ülkedeki göstericileri kışkırtmakla suçladı - Son Dakika
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