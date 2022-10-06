İranlı komutandan "protestolarda gözaltına alınanların çoğunun ortalama yaşı 15" açıklaması

İran Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı Ali Fedevi, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında düzenlenen protestolarda gözaltına alınanların çoğunun ortalama yaşının 15 olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Fedevi, ülkede 20 gündür devam eden protestolarda gözaltına alınanlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fedevi, "Son isyan hareketinde gözaltına alınan kişilerin çoğunun ortalama yaşı 15. Bunlar eğitim, marifet ve irşattan gafil kalmış, sosyal medyanın kurbanı olmuş ve düşmanlar için kolay lokma haline gelmiş kişilerdir." dedi.

Sosyal medyadan etkilenen gençlerin "düşman tarafından kullanıldığını" söyleyen Ferdevi, "Gözaltına alınan çocuk ve gençlerin bazıları itiraflarında, sokak isyanını bilgisayar oyunlarıyla simüle etmek gibi yaygın anahtar kelimeleri kullanıyorlar." diye konuştu.

İran'da okulların açılmasıyla üniversitelerin yanı sıra ortaokul ve lise öğrencilerinin de ülkede devam eden protestolara katıldığı görülüyor.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de gayriresmi rakamlara göre, şiddete dönüşen gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ancak Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise ülke genelindeki gösterilerde 92 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürmüştü.

Çıkan olaylarda binlerce kişinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.